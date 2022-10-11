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Meksika’dan İstanbul'a gelen gemide 1,5 ton uyuşturucu tespit edildi

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İstanbul'da narkotik polisi, Meksika’dan Türkiye’ye kumaş getiren gemiyle uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını tespit etti.
Meksika’dan İstanbul'a gelen gemide 1,5 ton uyuşturucu tespit edildi

Şüpheliler iki aylık takibin ardından Ambarlı Limanı’nda yakalandı.

Kumaş içerisinde gizlenmiş 1,5 ton marihuana ele geçiren polis, beş şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ay önce Meksika’dan Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceğini belirledi.

Ekipler bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinler ve yürütülen soruşturma ile birlikte şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı.

İki ay devam eden çalışmaların ardından şüphelilerin bir gemiyle Türkiye’ye kumaş getireceği belirlendi.

Meksika limanından çıkan gemiyi takibe başlayan narkotik polisi, Beylikdüzü’ndeki Ambarlı Limanı’na demir atan şüpheli gemiye operasyon düzenledi.

Operasyonda kumaş topları içerisinde zulalanmış vaziyette 1 ton 580 kilo 640 gram marihuana ele geçirildi.

Polis beş şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Güney Amerika’daki uyuşturucu kartellerinin Türkiye ayağını yürüttüğü değerlendiriliyor.

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