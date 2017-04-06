Meksikalı eski uyuşturucu baronuna ömür boyu hapis

Başkent Washington'daki federal mahkeme "El Chapo" (cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın eski ortağı 46 yaşındaki Leyva'ya uyuşturucu kaçakçılığı suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesine hükmetti. Leyva aynı zamanda büyük miktarda uyuşturucunun ABD'ye sokulmasıyla ilgili 529 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Leyva, duruşmada "Beni buraya getiren davranışlarımdan dolayı özür diliyorum." ifadesini kullandı.
Savcılık, Leyva'nın Kuzey Amerika'da şiddet ve korku kampanyasına öncülük ettiğini belirtti.
Öte yandan Leyva'nın eski ortağı Guzman'ın, ABD'de cinayet, kaçakçılık, kara para aklama ve komplo kurma suçlarından yargılanması bekleniyor.
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