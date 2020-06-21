Meksikalı lider: Uyuşturucu Baronu El Chapo'nun oğlunun serbest kalması için emri bizzat verdim

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlunun serbest bırakılması için bizzat talimat verdiğini aylar sonra açıkladı.

El Chapo lakaplı Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman, ekim ayında Culiacan kentinde şiddetli çatışmalara sahne olan askeri operasyon sırasında gözaltına alınmış, saatler sonra serbest bırakılmıştı.

Operasyonu önceden haber alan Sinaloa kartelinin yüzlerce üyesi, El Chapo'nun yokluğunda liderleri olarak gördüğü Guzman'ı korumak için şehri savaş alanına çevirmişti. Kent genelinde sokaklara barikat kuran kartel, otomobilleri yakmış, güvenlik güçlerine ağır silahlarla ateş açmıştı.

Hükümet yetkilileri, şiddet olaylarının büyümesinin önüne geçmek için Ovido Guzman'ın salıverildiğini duyurmuştu. Cuma günü açıklama yapan Devlet Başkanı Lopez Obrador, talimatı bizzat verdiğini ilk kez itiraf etti.

Meksikalı lider, konuya ilişkin açıklamasında "Halkı daha fazla tehlikeye atmamak için operasyonun sonlandırılması ve zanlının serbest bırakılması emrini verdim" dedi.

El Chapo lakaplı uyuşturucu baronunun oğlu Ovidio Guzman, ABD tarafından aranan ve iadesi istenin bir isim.

Obrador, ülkesinde yakalandıktan sonra ABD’ye gönderilen ve burada ömür boyu hapse mahkum edilen El Chapo içinse 'bir dönem ülkede devlet başkanı kadar etkiliydi' demişti.

Uyuşturucu ve şiddet olayları ile mücadele sözü veren devlet başkanının görevdeki ilk yıl olan 2019, cinayetlerin sayısı görülmemiş rakamlara ulaşmıştı. Bu yılın ilk 4 ayında da ölümle sonuçlanan şiddet olaylarının oranı en yüksek seviyede.