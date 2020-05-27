Meksikalı yönetmen Cuarón: İşlerini kaybeden ev işçilerinin ücretleri ödenmeli

Oscar ödüllü Meksikalı yönetmen Alfonso Cuarón, Covid-19 salgını döneminde işlerini kaybeden ev işçilerinin ücretlerinin ödenmeye devam edilmesi çağrılarına destek verdi.

Cuarón, Latin Amerikalı bir ev işçisinin hikayesini anlattığı Roma adlı filmle 2019 yılında en iyi yönetmen Oscar’ını almıştı.

Cuarón, “İş verenler olarak bu belirsiz zamanlarda ev işçilerinin ücretlerinin ödenmesi bizim sorumluluğumuz” dedi.

Salgın döneminde Meksika’daki 2.3 milyon ev işçisi ücretlerini alamadı.

Sendikalar, ailelerin sağlık gerekçeleri nedeniyle ev işçilerini uzaklaştırdıklarını, ama ücretlerini ödemeye de devam etmediklerini söylüyor.

Cuarón, “Bu kampanya, bizim bakımımızı üstlenenlerin ne kadar önemli olduklarını hatırlamamız, hak ettikleri saygıyı göstermemiz için düzenleniyor” dedi.

Yaklaşık 130 milyon nüfusa sahip Meksika’da 74.000’den fazla teyitli koronavirüs vakası, 8.000’den fazla koronavirüs bağlantılı ölüm var.

Bu ay başında sağlık yetkilileri ülkenin salgının ‘zirve noktasını geçirdiğini’ söyledi.