Mektup Lefkoşa'dan Lefkoşa'ya 8 ayda ulaştı!

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından NovaBank Genel Müdürü Bülent Berkay’a gönderilen yılbaşı tebrik mektubu, 8 ay sonra adresine ulaştı.
Bülent Berkay, mektubun 8 ay sonra eline geçtiğini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Mektubu gönderilme tarihiyle birlikte paylaşan Berkay,“28 Aralık 2020 tarihinde Lefkoşa postanesine verilen ve 6 Ocak 2021 tarihinde Kaymaklı postanesine gelen yılbaşı tebrik yazımı bugün, 03 Ağustos 2021 de teslim aldığımı teyit eder teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.
ARIKLI REKORTMENİZ
Berkay’ın söz konusu paylaşımının altına yorum yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise “Tebrikler. Dünya rekorunu kırmış olduk. Hiç olmazsa bu konuda olsun rekortmeniz” ifadelerini kullandı.
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