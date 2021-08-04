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Mektup Lefkoşa'dan Lefkoşa'ya 8 ayda ulaştı!

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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından NovaBank Genel Müdürü Bülent Berkay’a gönderilen yılbaşı tebrik mektubu, 8 ay sonra adresine ulaştı.
Mektup Lefkoşa'dan Lefkoşa'ya 8 ayda ulaştı!

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından NovaBank Genel Müdürü Bülent Berkay’a gönderilen yılbaşı tebrik mektubu, 8 ay sonra adresine ulaştı.

Bülent Berkay, mektubun 8 ay sonra eline geçtiğini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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Mektubu gönderilme tarihiyle birlikte paylaşan Berkay,“28 Aralık 2020 tarihinde Lefkoşa postanesine verilen ve 6 Ocak 2021 tarihinde Kaymaklı postanesine gelen yılbaşı tebrik yazımı bugün, 03 Ağustos 2021 de teslim aldığımı teyit eder teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

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ARIKLI REKORTMENİZ

Berkay’ın söz konusu paylaşımının altına yorum yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise “Tebrikler. Dünya rekorunu kırmış olduk. Hiç olmazsa bu konuda olsun rekortmeniz” ifadelerini kullandı.

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