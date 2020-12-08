Mektup Yazma Yarışmasında Dereceye Girenler Belli Oldu

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği(MKD) iş birliğinde düzenlenen 24. Mektup Yazma Yarışması’nın sonuçları belirlendi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl korona tedbirlerinden dolayı programının büyük bir kısmı gerçekleştirilemeyen 28.Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında 2 Mart tarihinde yapılan 24. Mektup Yazma Yarışması’nın başarılı mektupları belli oldu.

Gazimağusa, İskele, Girne ve bu yıl ilk kez Lefkoşa’da da yapılan Mektup Yazma Yarışması’na ilkokul 3’ten lise son sınıfa kadar öğrenciler katılarak “Durdurun şu çevre felaketini……” konulu mektuplar yazdı.11 jüri üyesinin değerlendirmesi sonucunda toplam 1380 mektuptan 92 mektup başarılı bulundu.

Koronavirüs tedbirlerinden dolayı ödül töreni yapılamayacağı bildirilirken, ödüllerle ilgili okullar aranıp bilgi verilecek.