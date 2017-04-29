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Mektuplu istifa sonrası, Halkın Partisi yaşananlara ne cevap verecek?

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Mektuplu istifa sonrası, Halkın Partisi yaşananlara ne cevap verecek?
Yeni ve temiz siyaset diyerek yola çıkmışlardı...Sosyal medya karıştı? HP'de diğerleri gibi mi?

Halkın Partisi yaşananlara ne cevap verecek? 

HP'de mi diğerleri ile aynı? Yeni siyaset diyerek yola çıkmışlardı...

HP 1. Olağan Kurultay'ında yaşananlar HP'de adeta deprem etkisi yarattı. Kurultay sonrası başlatılan soruşturmalar, Lefkoşa İlçe Başkanı'nın istifası ve dün yaşanan tarihe geçecek mektuplu istifa...

Halkın Partisi (HP) açıklama yapacak mı?

Dün yaşanan, Halkın Parti (HP)'de istifa depremi, bu mektup çok konuşulacak! haberleri üzerine partiden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mektupta ne iddia edilmişti?

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LİSTECİLİK YAPILDI...

Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Özkan, Sosyal Medya'dan yayınladığı mesajında Halkın Partisi'ne eşitlik, adalet ve şeffaflık ilkeleri ışığında, iltimas, listecilik ve eski siyasetin hakim olmayacağı, ideolojik temele değil, hizmete dayalı değerler doğrultusunda üye olduğunu ancak inandığı değerler dışına çıkılmasından hareketle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Özkan açıklamasında şunları kaydetti:

"Eşitlik, adalet ve şeffaflık ilkeleri ışığında, iltimas, listecilik ve eski siyasetin hakim olamayacağı, ideolojik temele değil hizmete dayalı ve daha birçok değerler doğrultusunda inanıp üye olduğum Halkın Partisi'nden, parti içindeki çekişmelerden, ilçe yönetimi seçimlerinden hemen önce Merkez Yürütme Organı'nın parti tüzüğüne aykırı olarak ilçe yönetimlerinden görüş almadan 56 kişinin bir gecede ilçe ve genel kurultayda oy kullanabilecekleri şekilde üyeliklerini onaylayıp usulsüzlük yapılmasından,

USULSÜZ ÜYELER YAPILDI

Lefkoşa ilçe seçiminde bilinçli olarak birilerinin birilerini aday göstermesi ve aday gösterilen kişilere oy yönlendirmesi yapıp bazı adayların önünün kesilmeye çalışılması,207 kişinin oy kullandığı 29 Ocak tarihli olağanüstü genel kongrede 43 kişilik listenin 80 kişilik blok ve tamamen ayni sırayla tercih seçimi yapılması örgütlü hareket edilip bu liste dışındaki isimlerin seçme ve seçilme hakları elinden alındığından ve bu listenin aynı zamanda yeni Parti Meclisi'ni oluşturması sonuç olarak bu Parti Meclisi'nin şaibeli olması,

 

DİVANA KAZANAN HAZIR LİSTE VERİLDİ

Kurultayda yaşanan bu anti demokratik olaylar daha sonuçlar okunmaya başlayalı 1 saat olmamasına rağmen divandan öne hangi adayın isminin okunacağını sıralı şekilde isimleri defalarca duymamdan,Blok listenin olduğunu fark edip videoya çekerek suçun kanıtını yapmış olmamdan dolayı şahsıma parti içinden bazı kişiler tarafından yapılan kötü davranış ve hareketlerden,

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Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Özkan, Sosyal Medya'dan yayınladığı istifa mektubuyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.​

 

3 AY GEÇTİ HİÇBİRŞEY YOK

31 Ocak tarihinde parti içinde yapılan toplantıda soruşturma komitesi kurulup araştırmasını yapacağı kararının alınması, fakat üzerinden 3 aya yakın bir süre geçmesine rağmen bu sürecin herhangi bir sonuca bağlanmaması ve kurultay sürecinden yaşanan rahatsızlığı ortadan kaldıran tatmin edici bir kararın alınmaması,

 

DEMOKRASİ MİTİNGİ VE SAĞ SİYASİ SÖYLEMLER VAR

Alınan kararın sadece "bir siyaset bilimci ekip kurulup bir sonraki seçimlerde olmamasını araştırmak" olması,

Partinin siyasi yelpazenin ortasında bulunacağı, hem sağa hem de sola mesafesini koruyacağı inancına aykırı olarak demokrasi mitingi ve sonrasında sağ siyasi kesime sürekli bir eğilim içine girilmiş olması,

 

ERK SADECE BİR KİŞİDE

Parti içerisinde istenilenin istenildiği yere seçilip bir yerlere getirilebiliyor veya önünün kesilebiliyor olması ve bu gücün birilerinin erkinde olması,

İleride toplumun yönetimini elinde bulundurup umutlarını yıkma ihtimaline arşı bu erke hizmet etmek istemediğim, ilçe yönetimi içerisinde beraber çalıştığım arkadaşlarımın şahsımı "hocanın adamı" olarak görmeleri,

ilçe yönetimine ilk girdiğim tarihten itibaren fikirlerinin bu şekilde olması, yine ilçe içerisinde kurultaydan sonra farklı farklı gruplaşmaların ve mesajlaşma ortamlarının olması,

tüm inandığım değerlerin dışına çıkılmasından hareketle, 21 Ocak Cumartesi günü gerçekleşmiş olan ilçe kongresinde, seçilmiş olduğum Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi, inandığım değerler doğrultusunda beraber hareket ettiğim arkadaşlarıma bağlılığımın getirdiği ayrı bir zorluğa rağmen söz konusu koşullarda görevimi yürütemeyeceğimi bildirerek, parti içerisinde görev aldığım çalışma grubu ve katkıda bulunduğum diğer hizmetlerden de ayrıldığımı duyururum.

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Sosyal medya karıştı? HP'de diğerleri gibi mi?

İstifalı mektubun sosyal medyada yayılması ile vatandaşlardan HP'de diğerleri ile aynı yorumları yapılmaya başlandı.

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