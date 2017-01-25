Mel Gibson 9'uncu kez baba oldu

Hollywood'un usta oyuncusu Mel Gibson, dokuzuncu kez baba oldu. 61 yaşındaki oyuncu oğluna Lars Gerard adını verdi.
Duvar'da yer alan habere göre, Cesur Yürek’ filmiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Mel Gibson, uzun süredir birlikte olduğu Rosalind Ross’la birlikte bir çocuk dünyaya getirdi.
Bebeklerine Lars Gerard adını veren Gibson ve Ross çifti, geçen cuma doğan çocuklarını gazetecilerin görüntülemesine izin vermedi.
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