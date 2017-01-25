 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.128
  • Altın 147,982
  • Dolar 3,8394
  • Euro 4,1251
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAnkara'da polise otomatik silahlarla ateş açıldı

Mel Gibson 9'uncu kez baba oldu

»
Mel Gibson 9'uncu kez baba oldu
Gibson, çocuğun adını Las Gerard koydu

Hollywood'un usta oyuncusu Mel Gibson, dokuzuncu kez baba oldu. 61 yaşındaki oyuncu oğluna Lars Gerard adını verdi.

Duvar'da yer alan habere göre, Cesur Yürek’ filmiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Mel Gibson, uzun süredir birlikte olduğu Rosalind Ross’la birlikte bir çocuk dünyaya getirdi.

Bebeklerine Lars Gerard adını veren Gibson ve Ross çifti, geçen cuma doğan çocuklarını gazetecilerin görüntülemesine izin vermedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Roberto Esquivel Cabrera 48 santimlik bir derde sahip...24 Ocak 2017 Salı 11:21
  • Hazal Kaya, ekranlara geri dönüyor24 Ocak 2017 Salı 11:04
  • Dünyaca ünlü model Joanna Krupa çıplak paylaşımıyla şoke etti23 Ocak 2017 Pazartesi 23:10
  • Nejat İşler, hangi diziyle ekrana gelecek?23 Ocak 2017 Pazartesi 20:50
  • Aleyna Tilki, Hadise ve İrem Derici'yi geride bıraktı23 Ocak 2017 Pazartesi 16:45
  • Ocak 2017 itibarıyla en güçlü pasaportlar belirlendi23 Ocak 2017 Pazartesi 16:22
  • "Masallar benim çocukluğumdur"23 Ocak 2017 Pazartesi 16:00
  • Deren Talu’dan çıplaklık açıklaması21 Ocak 2017 Cumartesi 23:10
  • Kelly Gale sevgilisinin çektiği kareyi böyle paylaştı21 Ocak 2017 Cumartesi 22:10
  • Kısır çift, üç kişilik tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi oldu21 Ocak 2017 Cumartesi 21:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti