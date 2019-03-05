'Melania Trump, Fethullah Gülen'e ait bir okulu ziyaret etti'

ABD'de First Lady Melania Trump'ın Twitter'dan paylaştığı bir okul ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşinin ziyaret ettiği okulun Fethullah Gülen'e ait okullarından biri olduğu iddia edildi.

'HARİKA İŞLER YAPILIYOR'

Melania Trump, Oklahama eyaletindeki bir okul ziyareti sırasında çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak "Beni misafir eden Tulsa'daki DOVE School'un öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ederim. Burada harika işler yapılıyor! Eğitim sadece akademiden ibaret değil, aynı zamanda güçlü bir karakter ve değer duygusunu da içermesi çok önemlidir" notunu düştü.

AA'nın 2016 yılındaki haberinde söz konusu okuldan "FETÖ'ye ait sözleşmeli (charter) okul" olarak bahsedildiği görülüyor.