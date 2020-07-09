Melania Trump'ın heykeli ateşe verildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Slovenya'daki heykeli kaldırıldı.



Slovenya asıllı ABD vatandaşı olan Melania Trump'ın heykelinin ateşe verildiği ortaya çıktı.



Heykeli yapan sanatçı Brad Downey, Melania Trump heykelinin ABD bağımsızlık günü olarak bilinen 4 Temmuz tarihinde kundaklandığını söyledi.



Heykelin ateşe verildikten sonra bozulduğu için kaldırıldığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Melania Trump'ın First Lady olduktan sonra dikilen heykeli, eski modele benzemediği için eleştirilmişti.

Melania Trump'a benzemediği için eleştiri konusu olan heykel First Lady'nin doğduğu kasaba olan Sevnica'nın yakınlarına dikilmişti.



Göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan ABD Başkanı Trump'ın eşi de bir göçmen.



Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya dikilen Trump heykeli de ocak ayında ateşe verilmişti.