  • BIST 118.713
  • Altın 400,205
  • Dolar 6,8586
  • Euro 7,7889
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAPilli: 1 Pozitif vaka daha çıktı...

Melania Trump'ın heykeli ateşe verildi

» »
Melania Trump'ın heykeli ateşe verildi
Melania Trump'ın heykeli ateşe verildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Slovenya'daki heykeli kaldırıldı.

Slovenya asıllı ABD vatandaşı olan Melania Trump'ın heykelinin ateşe verildiği ortaya çıktı.

Heykeli yapan sanatçı Brad Downey, Melania Trump heykelinin ABD bağımsızlık günü olarak bilinen 4 Temmuz tarihinde kundaklandığını söyledi.

Heykelin ateşe verildikten sonra bozulduğu için kaldırıldığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Melania Trump'ın First Lady olduktan sonra dikilen heykeli, eski modele benzemediği için eleştirilmişti. 

Melania Trump'a benzemediği için eleştiri konusu olan heykel First Lady'nin doğduğu kasaba olan Sevnica'nın yakınlarına dikilmişti.

Göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan ABD Başkanı Trump'ın eşi de bir göçmen.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya dikilen Trump heykeli de ocak ayında ateşe verilmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump Döneminde Müslüman Doktorların Abd'de Çalışma Başvurularında Düşüş Yaşandı07 Temmuz 2020 Salı 13:00
  • ABD Mahkemesi, Dakota'daki Petrol Boru Hattı İçin Kapatma Kararı Aldı07 Temmuz 2020 Salı 11:26
  • ABD'de İki Küçük Uçak Çarpıştı: 8 Ölü07 Temmuz 2020 Salı 09:54
  • ABD'den 5 ülkeye 7 milyar 480 milyon dolarlık askeri satışa onay07 Temmuz 2020 Salı 09:21
  • Morales hakkında tutuklama kararı07 Temmuz 2020 Salı 08:51
  • ABD’den tartışılacak karar07 Temmuz 2020 Salı 08:44
  • Floyd davasında 3. polis memuru da kefaletle salıverildi06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:29
  • İlk Destek Elon Musk'tan Geldi: Kanye West, ABD Başkanlığı İçin Adaylığını Açıkladı05 Temmuz 2020 Pazar 18:28
  • ABD'de Kolomb'un heykeli yıkıldı05 Temmuz 2020 Pazar 17:23
  • Küresel koronavirüs vakalarında rekor artış04 Temmuz 2020 Cumartesi 21:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti