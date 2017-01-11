Melbourne’daki evsizler caddelerden uzaklaştırıldı

Avustralya’nın Melbourne kentindeki evsizler, 16-29 Ocak'ta düzenlenecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası öncesinde belediye ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda caddelerden uzaklaştırıldı.

Aylardır Melbourne kent merkezindeki ana caddelerde uyuyan evsizlere yönelik operasyona belediye görevlilerinin yanı sıra polisler de katıldı.

Yetkililer, kent merkezindeki caddelerde ve Flinders Tren İstasyonu çevresinde yaşayan çok sayıda evsizi önce uyardı, sonra uzaklaştırdı.

Melbourne Belediyesi, operasyonun Avustralya Açık Tenis Turnuvası ile ilişkili olduğu iddialarını reddetti ve evsizlerin rutin bir program dahilinde bölgeden uzaklaştırıldığını savundu.

Belediye, evsizlere Launch Housing ve Salvation Army gibi kar amacı gütmeyen yardım kuruluşları tarafından konaklama imkanı sağlanacağını açıkladı.

Evsizler ise gidecekleri yer olmadığı için sokaklarda yaşadıklarını, bundan sonra nerede yaşayacaklarını bilmediklerini söyledi.

Melbourne'de kamusal alanlarda kamp kurup uyumak yasalara aykırı.

Resmi verilere göre ülkede 105 bin 237 evsiz bulunuyor. Evsizlerden bazıları, aile içi şiddet ve mali sorunlar nedeniyle evlerini kaybetme gibi sebeplerle sokakta yaşamak zorunda kaldığını dile getiriyor.