Melek Mosso İranlı kadınlar için sahnede saçını kesti

Ahlak polisinin 22 yaşındaki Mahsa Amini'yi gözaltında işkenceyle katletmesinin ardından İranlı kadınların başlattığı ve dünyaya yayılan saç kesme eylemine şarkıcı Melek Mosso da destek verdi.
Harbiye Açıkhava'daki konserinde makasla saçını kesen Mosso “Bu gece tüm kadınlar adına söylüyorum şarkılarımı, özgürlüğümüzü kimse elimizden alamayacak” ifadelerini kullandı.
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, ahlak polisi tarafından gözaltında katledilmesinin ardından başlayan protestolar her geçen gün yayılıyor. Kadınların başörtülerini çıkarıp yaktıkları, saçlarını kestikleri eylemlerde polis onlarca kişiyi doğrudan ateş açarak öldürdü, yüzlerce kişiyi de gözaltına aldı.
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