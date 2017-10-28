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Melekler bugün AGÜ ile karşılaşıyor

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Melekler bugün AGÜ ile karşılaşıyor
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, ligin dördüncü haftasında Abdullah Gül Üniversitesi(AGÜ)’ni konuk edecek.

Yakın doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, iki güçlü takımın mücadele edeceği müsabaka, bugün saat 15.00’da, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Avaz ekranından naklen yayınlanacak.

İki takımda ligde üç galibiyet ile namaglûp gidişatını sürdürürken, maçtan mağlubiyet ile ayrılan takım bu sezon ligteki ilk yenilgisini almış olacak.

ZAFER KALAYCIOĞLU; “GEREKLİ MÜCADELEYİ SAHADA GÖSTERECEĞİZ…”

Abdullah Gül Üniversitesi ile yapacakları mücadeleyi değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, karşılaşmanın önemine değindi.

AGÜ ile geçen sezon Türkiye Kupası ve EuroCup’ta final oynadıklarını ve kendilerinin önemli galibiyetler aldığını anımsatan Başantrenör Kalaycıoğlu, “Rakibimiz ligde 3’te üç yapmış durumda. Önemli bir müsabaka olacak. Sene başında koyduğumuz hedeflerimizi gerçekleştirmek için maçları kazanmamız gerekiyor. Rakibimizi inceledik, onlarda bizde sahada mücadelemizi en iyi şekilde ortaya koyacağız” dedi.

KALAYCIOĞLU: “YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ’NİN ADINI MARKALAŞTIRMAK İSTİYORUZ…”

Hem normal sezonu hem de ilk yarıyı lider olarak bitirmek istediklerini belirten Zafer Kalaycıoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin adını kadın basketbolunda markalaştırmak istediklerini söyledi.

“Marka haline gelebilmek için başarılı olmak gerekiyor” diyen Kalaycıoğlu, şampiyon olmakla değil devam ettirecekleri başarılarla markalaşmayı pekiştireceklerini dile getirdi.

Başantrenör Kalaycıoğlu, “Herkesin parmakla göstereceği bir yolda ilerleyebilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Zorlu maratonda oyuncularımın gerekli performansı sergileyeceklerine inanıyorum. İnşallah Türk basketbolunda tarihine geçecek başarı öyküleri yazmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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