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Melekler, Galatasaray deplasmanında

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Melekler, Galatasaray deplasmanında
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde elde ettiği dört galibiyetle lig lideri konumunda olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, beşinci haftada Galatasaray’a konuk oluyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin deplasmanda oynayacağı maç, 4 Kasım 2017 Cumartesi günü KKTC saati ile saat 14:00’da, Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

ZAFER KALAYCIOĞLU: “ETKİLİ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDEREK DEPLASMANDAN GALİP AYRILMAK İSTİYORUZ…”

Çıkacakları deplasman maçını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Türkiye liginin önemli kulüplerinden biriyle mücadele edeceklerini söyledi.

Galatasaray ile geçen yıl sert maçlar yaptıklarını anımsatan Başantrenör Kalaycıoğlu, “Bu yıl yapmış oldukları yabancı transfer rotasyonu ile güçlerini yukarıya taşıdılar. Birkaç isim vermek gerekirse geçen yıl Mersin’de oynayan Gintare Petronyte uzun katkısı sağlıyor, Jelena Dubljevıc’i zaten biliyoruz, Gizem Başaran iyi bir rotasyon oyuncusu. Çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Ligin iki iddialı takımının heyecanlı bir maçı basketbolseverleri bekliyor. İki takım içinde kazanmak tek amaç diyebilirim. Galatasaray’ın en önemli faktörü de taraftar desteği. Biz de seyircilerimizi ekran başına ve desteğe bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Euroleague’de İspanya deplasmanında Perfumerias Avenida galibiyetinin mutluluğu ile döndüklerini aktaran Zafer Kalaycıoğlu, orada gösterdiğimiz başarılı performansı bu maçta da sahaya yansıtarak başarılı bir şekilde yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

EUROCUP ŞAMPİYONU EUROLEAGUE’DEN ÇIKABİLİR…

Avenida maçının kendilerinin Euroleauge mücadelesindeki posizyonunu gösterdiğini dile getiren Başantrenör Kalaycıoğlu, “Grupta namağlup takım kalmadı. Herkes herkesi yenebilecek kapasiteye sahip.  Hedefimiz final four ve final four’a kalmak büyük başarı olacak kuşkusuz. Grubumuzda 5. ve 6. sırada kalan takımlar EuroCup’a gidecek ve Eurocup şampiyonu bizim gruptan çıkabilir. Bu da bulunduğumuz grubun ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

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