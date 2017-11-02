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Melekler İspanya'da galip!

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Melekler İspanya'da galip!
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında deplasmanda karşılaştığı İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını 62-67 mağlup etti.

Bu galibiyet ile grupta 3 galibiyet 1 mağlubiyet elde eden Yakın Doğu Üniversitesi, ligde oynadığı 3 maçı da kazanan ve lider koltuğunda oturan Perfumerias Avenida’ya ilk yenilgisini aldırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, İspanya’nın Salamanca kentindeki Pabellon Wurzburg Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Yakın Doğu ÜniversitesiKayla McBride, Courtney  Vandersloot, Elin Eldebrink, Kuanitra Hollingsvorth ve Elin Eldebrink beşiyle başladı. Maçta birinci peyiot 21-14, ikinci periyot 32-30 üçüncü periyot 52-43 ve dördüncü periyot 67-62 tamamlandı. Ribaunt ve asistlerde üstünlük elde eden Yakın Doğu Üniversitesi deplasmandan galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Maça etkili başlayan taraf ev sahibi Avenida oldu ve 9.23de ilk sayıyı atarak maça 2-0 önde başladı. Avenida’ya karşılık Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride’ın basketiyle geldi(2-2). Yakın Doğu Üniversitesi potadan dönen isabetsiz atışlarıyla iki dakika boyunca sayı kaydedemedi(7-04).Bu dakikadan sonra Kayla McBride’a yapılan basket faul ile skor 7-6 oldu.(6.27)Periyotta ilk beş dakika ev sahibi üstünlüğü ile 9-8’lık kskorla geçildi.  Son 3.50’ye girilirken Elin Eldebrink skoru 11 -11 eşitledi. Yakın Doğu Üniversitesiskoru 14-11’E çekince molaya gidildi. Moladan etkili dönen yakın doğu üniversitesi maçta üstünlüğü ele geçirerek skoru 17-11 yaptı( 2.22) tam saha baskı ve sert savunma karşısında periyottan 21-14 üstün ayrıldı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başladı (21-16).  Kayla McBride ve Ann Wauters ile skor  7.05’de skor 25-20 oldu. Periyotta ilk beş dakika sahada etkinliğini sürdüren ve oyunu domine eden Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile 28-22 geçildi. Rakibi ile farkı kapatmaya çalışan Avenida 4.28’de skoru 28-24 yaparak farkı dört sayıya indirdi ve molaya gidildi.  Mola dönüşü periyotta iki dakika boyunca iki takımda sayı bulmadı. Son 1.32’ye girilirken Avenida bulduğu sayılarla farkı kapatarak 30-28 önde geçti. Son bir dakikaya girilirken skoru 30-30 eşitleyen Yakın Doğu Üniversitesi Elin Eberink’in son saniye basketiyle 32-30 periyodu önde noktaladı. İlk yarı sonunda Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kayla McBride 12 sayı, Courtney Vandersloot ise 5 ribaunt kaydetti.

Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi rakibinin pota altını kullanmasına izin vermeyerek farkı açtı ve ilk üç dakikayı 41-30’luk skorla öndegeçirdi.  Periyotta ilk beş dakika sonunda arda arda sayı bulan ev sahibi Avenida skoru 41-35 yaptı(5.05).Rakibi ile farkı eritmeye çalışan ev sahibi ekip maçta etkinliğini artırarak skoru 3.50’ye girilirken 41-39’a çekti ve Yakın Doğu Üniversitesinin iki dakika boyunca sayı bulamadığı periyotta molaya gidildi.Jantel Lavender ile art arda sayın bulan Yakın Doğu Üniversitesi skoru 45-39 yaptı(2.22).Son bir buçuk dakikaya girilirken Ann Wauters’ın sayılarıyla skor 47-39 oldu. Courtney Vandersloot’a yapılan faulle serbest atış çizgisinden sayı bulan Yakın Doğu Üniversitesi bulduğu son basket ile periyodu 52-43 önde bitirdi.

İki takımında etkili olduğu final periyodunda ilk beş dakika 60-57 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi.  Periyotta 3.25’e 62-59’luk skorla girildi. İki takımında baskısını ve hücumlarını artırdığı maçta son 1. 50dakikaya 63-62 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile gidildi. Son saniyeye girilirken skoru 65-62 yapan Yakın Doğu Üniversitesi İspanyol taraftar baskısı karşısında maçtan galip ayrıldı.

Öne Çıkanlar…

Perferumeias Avenida’da; Angelica Robinson 15 sayı, 6 ribaunt, Krisi Givens 13 sayı, 4 ribaunt, 2 asist,  Adaora  Elonu 8 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, Erica De Souza 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Courtney Vandersloot 16 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Kayla McBride 13 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, Jantel Lavender 12 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, Elin Eldebrink 10 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Ann Wauters 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

 

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