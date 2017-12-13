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Melekler İtalya’da zorlu virajda…

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Melekler İtalya’da zorlu virajda…
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu 8. hafta maçında deplasmanda İtalya’nın Famila Schio takımı ile karşı karşıya gelecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre maç,14 Aralık 2017 tarihinde,KKTC saati ile 21.30, TSİ ile 22.30’da, City Arena; Schio, Pala Campagnola Salonunda oynanacak. Karşılaşma, www.fiba.com kanalından yayınlanacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “Grupta Bu Sezonun En Zor Maçına Çıkıyoruz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başntrenörü Zafer Kalaycıoğlu, İtalya deplasmanı ile ilgili olarak bu sezonun en zor maçına çıkacakları değerlendirmesinde bulundu.

Grupta en iyi takımların yer aldığını anımsatan Başantrenör Kalaycıoğlu, “Takım halinde çok iyi müdafaa yapma özelliği olan bir rakibimiz var. Biz de iyi savunmamızla adından söz ettiren bir takımız. Takımda sakatlıklarımız var, zor şartlarda maça çıkacağız ve bu maç bizim için gruptaki en zor maçlarımızdan biri olacak. Ancak oyuncularımızın hepsi sahadamaksimumunu veriyor, oyuncu açığımızı sahaya yansıtmamak için gerekeni yapıyorlar. Disiplinli, ne yapması gerektiğini bilen oyuncularla çalışıyoruz ve onların sahada verecekleri mücadele gücüne inanıyorum. Savunmamızı en iyi şekilde yapıp maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz” dedi.

Famila Schio kadrosunda, Fransa milli takımında oynayanEndy Miyem ve Isabelle Yacoubou’nun,İtalyan takımının önemli oyunculardan olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, İtalya milli takımında yer alan Cecilia Zandalasni ve Jolene Anderson dikkat edilmesi gereken diğer oyuncular olduğuna vurgu yaptı. Zafer Kalaycıoğlu,Yakın Doğu Üniversitesinin yeni transferi Sandrine Gruda’nın da Fransa milli takımı oyuncularından olduğunun altını çizerek iki güçlü ve iyi kadroya sahip takımın galibiyet mücadelesi vereceğini söyledi.

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