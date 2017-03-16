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Melekler, Miami'de büyüledi!

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Melekler, Miami'de büyüledi!
Victoria's Secret modelleri Miami'de hep birlikte kameralar karşısına geçti. Beyazlar içerisindeki güzeller görenleri büyüledi

Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret’in melekleri bugün Miami’de bir çekim gerçekleştirdi. Beyazlar içindeki modeller izleyenlerin nefesini kesti!

Ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret’ın melekleri, Miami sahilindeydi. Melekler, etraftaki hayran gözler eşliğinde gerçekleştirilen çekimde beyazlara büründü.

Taylor Hill, Romee Strijd, Josephine Skriver, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Sara Sampaio, Stella Maxwell ve Lais Ribeiro gibi isimler, beyaz iç çamaşırları içinde kusursuz görünüyorlardı. Çekimler Atlantik Okyanusu’nun kenarında gerçekleşti.

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