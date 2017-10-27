Meleklerden Avrupa’da ilk mağlubiyet…

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Euroleague üçüncü maçında evinde ağırladığı Rusya’nın UMMC Ekaterinburg takımına 79-70 mağlup oldu.

Bu sonuçla Yakın Doğu Üniversitesi 3. maçında ilk mağlubiyetini alarak 2 galibiyette kaldı. UMMC Ekaterinburg ise 2. galibiyetine ulaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonunda oynanan maçın ilk beşinde Kuanitra Hollingsvorth, Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Jantel Lavender ve Bahar Çağlar yer aldı. Zorlu maçta periyotlar 17-23, 34-33, 48-49 ve 79-70 tamamlandı.

İlk hücumu alan konuk ekip Ekaterinburg oldu. İki takımda ilk dakikada pota altından eli boş döndü. Karşılaşmada perdeyi açan isim basket faulle Brittney Griner oldu. Rus temsilcisi basket faulden bulduğu sayılarla maça 3-0 önde başladı. Yakın Doğu Üniversitesi ilk sayısını Kayla McBride’ın asisti ile Bahar Çağlar’dan gelen sayı ile buldu. Periyotta 7.22 7-2 konuk takım Ekaterinburg’un üstünlüğü ile geçildi. Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride ve Kuanitra Hollingsvorth ile skoru 7-5 yaptı. Kayla McBride üçlüğü ile 4.30’da Yakın Doğu Üniversitesi 8-7 öne geçti. Jantel Lavender ve Bahar Çağlar’dan gelen sayılarla son 3 dakikaya 11-7 Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğü ile geçildi. Üstünlüğün sürekli değiştiği periyotta 01.49 konuk ekibin üstünlüğü ile 16-15 geçildi. Maça hızlı başlayan UMMC Ekaterinburg ilk periyodu 23-17 önde kapattı.

İkinci periyoda arda arada gelen ribaunt döngüsü ile Jantel Lavender’in basketiyle başlandı (23-19). İki takımında karşılıklı sayılar bulduğu periyotta 8.17 25-22 geçildi. Ann Wauters’den gelen basketle skor 26-25’e çekilerek Yakın Doğu Üniversitesi periyotta öne geçti ve molaya gidildi(6.41). Mola dönüşü etkili olan Ekaterinburg bulduğu sayılarla skoru 29-26’ya çekerek üstünlüğü ele geçirdi ve ikinci kez molaya gidildi(4.33). Kayla McBride ve Kuanitra Hollingsvorth’un etkili sayılarıyla son 1 dakikaya 33-28 girildi. Son 20 saniyede Courtney Vandersloot’dan gelen sayı ile Yakın Doğu Üniversitesi rakibi ile farkı bire indirerek skoru 33-32’ye çekti. Son saniyede Jantel Lavender’in basketiyle Yakın Doğu Üniversitesi ilk yarıyı 34-33 önde bitirdi.

Soyunma odasından etkili dönen Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot’un oyunu yönetmesiyle ikinci yarıya iyi başlayan taraf oldu ve rakibine 5 sayı fark açarak skoru 40-35 yaptı(08.05). Periyotta ilk 6 dakika 42-37 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi. Bulduğu isabetli sayılarla 3.30’da farkı kapatarak skoru 46-44’e getiren Rus temsilci Ekaterinburg 01.33’de 46-47 öne geçti. Oyunda ve skorda denge korunurken son periyoda 48-49 Rus temsilcinin üstünlüğü ile gidildi.

Son periyoda Alba Torrent’in basketiyle başlanırken Baric ile fark 5 sayıya çıktı(53-48). Ev sahi Yakın Doğu Ünivrsitesinde ise cevap Vandersloot’tan gelse de Ekaterinburg 57-50’lik üstünlüğü yakaladı. Hollingsworth üst üste basketler bulsa da molaya Rus ekibi 60-54 önde gitti. Son 4 dakikaya girilirken de skor 69-57’ye geldi. Temposunu iyi arttıran deplasman ekibine karşılık veremeyen Yakın Doğu Üniversitesi çift haneli farkla geriye düştü(74-63). UMMC Ekaterinburg sahadan da 79-70‘lik galibiyetle ayrıldı.

ÖNE ÇIKANLAR;

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Courtney Vandersloot 16 sayı, 4 ribaunt, 7 asist, Kayla McBride 14 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, Kuanitra Hollignsvorth 14 sayı, 6 ribaunt, Jantel Lavender 12 sayı, 8 ribaunt, 1 asist, Ann Wauters 7 sayı, Bahar Çağlar 5 sayı, 3 raibunt kaydetti.

UMMC Ekaterinburg’da; Britney Grinner 25 sayı, 6 ribaunt, 1 asist, Nika Baric 13 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Lara Sanders 10 sayı, 2 raibunt, 3 asist, Diana Taurasi 7 sayı, 3 asist ile takımlarının öne çıkan isimleri oldular.