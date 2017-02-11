 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Melekler'den Sevgililer Günü tavsiyeleri

»
Melekler'den Sevgililer Günü tavsiyeleri
Sevgililer Günü'nü en mükemmel şekilde geçirmenin yolu ne? Sevgiliniz için ne yapmalı, nasıl bir hediye seçmelisiniz. Tüm dünyanın takip ettiği Victoria's Secret modelleri Sevgililer Günü'ne özel tavsiyelerde bulundu.

ADRIANA LIMA: Sevgililer Günü, yılın herhangi bir gününden farklı olarak 'sadece' sevgilinizle özel bir şeyler paylaşabileceğiniz bir gün. Sevgilinizin uzun süredir yapmak istediği şeyleri dikkatlice düşünüp bulun ve onu daha mutlu etmek için o çok istediği şeyi ikiniz birlikte yapın.

 

SARA SAMPAIO: Sevgilinize, eşinize hediye almadan önce onun dolabında gizli bir dedektiflik oyunu oynayın. Bedenini öğrenin, mağazaya gittiğinizde zorlanmayın. Unutmayın kadınlar her zaman iç çamaşırı ve parfümü çok sever. Tam onun bedenine göre bir iç çamaşırıyla gönlünü kazanabilirsiniz. En sevdiği çiçeği, tatil adresini, rengi kafanızda canlandırıp bunlara uygun bir parfüm alabilirsiniz.

 

ALESSANDRA AMBROSIO: Sevgilinizin çok uzun bir süre aklından çıkmayacak benzersiz bir şeyler yapmak istiyorsanız, vereceğiniz hediye ya da yapacağınız planın üzerinde en ince ayrıntısına kadar düşünmelisiniz.

 

JOSEPHINE SKRIVER: Bence sevgilinize vereceğiniz en seksi hediye onun için süslenmek. Sevgilimi yaptığım bir kombinle şaşırtmayı çok seviyorum...

MARTHA HUNT: Sevgililer Günü'nde konfor alanınızdan çıkıp cesaret gerektiren bir şeyler yapmalısınız.

ELSA HOSK: Yıl boyunca sevdiğim insanlara küçük hediyeler almayı çok seviyorum. Gördüğüm bir şeyi sevdiğim insanlara yakıştırıyorsam hemen alırım. Bu yüzden de Sevgililer Günü geldiğinde sevdiğim herkese hediye verebileceğim küçük bir koleksiyonum olmuş oluyor.

LAIS RIBERIO: Sevgililer Günü'nü en mükemmel şekilde geçirmenin yolu heyecanlı bir şeyler yapmaktan geçer. Daha önce yapmadığınız bir şey düşünün, mesela yelken kanatla uçmak ya da kaya tırmanışı yapmak gibi. Sevgilinize bu özel günde bunları deneme şansı vererek onu şaşırtabilirsiniz. Bu kadar maceraperest değilseniz de şarap tadımı ya da yemek kurslarına gidebilirsiniz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 11 Şubat 2017 Günün Menüsü11 Şubat 2017 Cumartesi 08:45
  • Gigi Hadid’in Barbie bebeğini yaptılar10 Şubat 2017 Cuma 13:56
  • 10 Şubat 2017 Cuma Burç yorumları10 Şubat 2017 Cuma 12:39
  • Astrolojide dört elementi nasıl kullanıyoruz?10 Şubat 2017 Cuma 12:08
  • George Clooney ikiz babası oluyor!10 Şubat 2017 Cuma 11:38
  • 14 Şubat’ta sevdiğinizi sürprizlerle şımartın10 Şubat 2017 Cuma 11:25
  • Klişelerden Sıkılmadık Mı?10 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Bel kemiği kırılan kadın 3 günde ayağa kalktı10 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Nobel Ödüllü İngiliz bilim adamı Mansfıeld öldü10 Şubat 2017 Cuma 10:18
  • Oğlu: "Hiç egzersiz ve yürüyüş yapmıyordu"10 Şubat 2017 Cuma 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti