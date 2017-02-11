Melekler'den Sevgililer Günü tavsiyeleri

Sevgililer Günü'nü en mükemmel şekilde geçirmenin yolu ne? Sevgiliniz için ne yapmalı, nasıl bir hediye seçmelisiniz. Tüm dünyanın takip ettiği Victoria's Secret modelleri Sevgililer Günü'ne özel tavsiyelerde bulundu.

ADRIANA LIMA: Sevgililer Günü, yılın herhangi bir gününden farklı olarak 'sadece' sevgilinizle özel bir şeyler paylaşabileceğiniz bir gün. Sevgilinizin uzun süredir yapmak istediği şeyleri dikkatlice düşünüp bulun ve onu daha mutlu etmek için o çok istediği şeyi ikiniz birlikte yapın.

SARA SAMPAIO: Sevgilinize, eşinize hediye almadan önce onun dolabında gizli bir dedektiflik oyunu oynayın. Bedenini öğrenin, mağazaya gittiğinizde zorlanmayın. Unutmayın kadınlar her zaman iç çamaşırı ve parfümü çok sever. Tam onun bedenine göre bir iç çamaşırıyla gönlünü kazanabilirsiniz. En sevdiği çiçeği, tatil adresini, rengi kafanızda canlandırıp bunlara uygun bir parfüm alabilirsiniz.

ALESSANDRA AMBROSIO: Sevgilinizin çok uzun bir süre aklından çıkmayacak benzersiz bir şeyler yapmak istiyorsanız, vereceğiniz hediye ya da yapacağınız planın üzerinde en ince ayrıntısına kadar düşünmelisiniz.

JOSEPHINE SKRIVER: Bence sevgilinize vereceğiniz en seksi hediye onun için süslenmek. Sevgilimi yaptığım bir kombinle şaşırtmayı çok seviyorum...

MARTHA HUNT: Sevgililer Günü'nde konfor alanınızdan çıkıp cesaret gerektiren bir şeyler yapmalısınız.

ELSA HOSK: Yıl boyunca sevdiğim insanlara küçük hediyeler almayı çok seviyorum. Gördüğüm bir şeyi sevdiğim insanlara yakıştırıyorsam hemen alırım. Bu yüzden de Sevgililer Günü geldiğinde sevdiğim herkese hediye verebileceğim küçük bir koleksiyonum olmuş oluyor.

LAIS RIBERIO: Sevgililer Günü'nü en mükemmel şekilde geçirmenin yolu heyecanlı bir şeyler yapmaktan geçer. Daha önce yapmadığınız bir şey düşünün, mesela yelken kanatla uçmak ya da kaya tırmanışı yapmak gibi. Sevgilinize bu özel günde bunları deneme şansı vererek onu şaşırtabilirsiniz. Bu kadar maceraperest değilseniz de şarap tadımı ya da yemek kurslarına gidebilirsiniz.