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Melih Gökçek, belediyenin parasıyla masöz tutmuş

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Melih Gökçek, belediyenin parasıyla masöz tutmuş
Melih Gökçek, belediyenin parasıyla masöz tutmuş

Melih Gökçek döneminde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınan Moldova uyruklu bir masözün, altı yıl başkanlık konutunda çalıştırıldığı ortaya çıktı.

ANKARA - Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Melih Gökçek dönemindeki usulsüzlüklerin bir yenisi daha ortaya çıktı. Melih Gökçek döneminde ABB iştiraki Anket A.Ş. üzerinden işe alınan Moldova uyruklu Ana A.’nın aktif olarak şirket bünyesinde çalışmadığı, başkanlık konutunda görevlendirildiği belgelendi. Ana A.’nın şifahen görevlendirildiği başkanlık konutunda, “Manuel terapist” olarak çalıştığı öğrenildi. 

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 23 Ekim 2017 tarihinde yaptığı görüşmenin ardından 23 yıldır yürüttüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek döneminde, belediye kaynaklarından yapılan usulsüz harcamalara bir yenisi daha eklendi. Gökçek’in, dini-milli bayramlar ile özel gün kutlamaları ve çeşitli organizasyonları gerçekleştirmekle görevli Anket A.Ş. bünyesinde SGK işe girişi yapılan çalışanı, kendi konutunda çalıştırdığı ortaya çıktı.

BAŞKANLIK KONUTUNA MASÖZ

Moldova uyruklu Ana A. isimli personel, 13 Ağustos 2012’de Anket A.Ş.’de işe girdi. ABB müfettişlerinin incelemeleri sonucunda, personelin aktif olarak şirket bünyesinde çalışmadığı belirlendi. Moldova uyruklu olan ve “Manuel Terapist (Masöz)” olduğu öğrenilen çalışanın başkanlık konutunda çalıştırıldığı belirtildi. 

TUNA GELMEDEN AYRILDI

Masöz Ana A.’nın, Gökçek’in yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilen Mustafa Tuna göreve başlamadan bir ay önce başkanlık konutundan ayrıldığı bildirildi. Ana A., Tuna’nın göreve geldiği 6 Kasım 2017 tarihinden tam bir ay önce, Eylül 2017’de şifahen görevlendirildiği başkanlık konutundan ayrılarak Anket A.Ş.’de fiili olarak göreve başladı. 

AYLIK 3.8 BİN TL MAAŞ

13 Eylül 2012’de işe girdiği Anket A.Ş.’de 2018 yılına kadar çalışan Ana A.’nın net maaşının da 3 bin 813 TL olduğu ifade edildi. Melih Gökçek ayrılmadan hemen önce başkanlık konutundan şirkete gönderilen ve altı ay sonra işine son verilen kadına, arabuluculuk ile 35 bin TL de tazminat ödendiği öğrenildi. 

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