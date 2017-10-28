Melih Gökçek: Erdoğan'ın emrine uyarak Belediye Başkanlığını bırakıyorum

Yıllarını AK Parti'ye vermiş bir kardeşinizim. Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkı inkar edilemez. Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifam istenmiştir. Emir demiri keser. Başarısız, yorgun olduğumu düşündüğüm için değil, sadece Erdoğan'ın talebini yerine getirdiğim için istifa ediyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak Belediye Başkanlığını bırakıyorum. Recep Tayyip Erdoğan demek mazlumların sahipsiz kalmaması demektir.