Melih Gökçek: Erdoğan'ın emrine uyarak Belediye Başkanlığını bırakıyorum

Belediye Meclisi toplantısında yaklaşık yarım saat konuşan Gökçek'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- Yıllarını AK Parti'ye vermiş bir kardeşinizim. Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkı inkar edilemez. Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifam istenmiştir. Emir demiri keser. Başarısız, yorgun olduğumu düşündüğüm için değil, sadece Erdoğan'ın talebini yerine getirdiğim için istifa ediyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak Belediye Başkanlığını bırakıyorum. Recep Tayyip Erdoğan demek mazlumların sahipsiz kalmaması demektir.
- İstifa etmemem konusunda çok baskı yapan oldu.
- Dekoratif saatlerle ve dev havuzlarla meydanlarımızı süsledik.
- Biz geldiğimizde Mamak ve Çankaya çöp kokusundan geçilmezdi.
'ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETEN İLK BELEDİYEYİZ'
- Türkiye'de çöpten elektrik üreten ilk belediyeyiz.
- Ankara'da 146 tane yeni bulvar açtık. 7.255 kilometre yeni yol açmışız. Bölünmüş yolları yapıp trafik kazalarını önledik. Kentimize 5 giriş yaptık.
- Ankara metroyu bizim sayemizde tanıdı.
- Ankara'da biz belediye başkanı olmadan önce musluklardan çamur akardı. Tüm önlemlerimizi aldık. 130 kilometreden bir yıl içinde su getirdik. 1994'ten önce 71 yıllık cumhuriyet tarihinde Gökçek öncesi 81 kilometre alt yapı yapılmıştı. Şimdi bu 250'ye yaklaştı. Performansımız, geçmiş dönemlerle mukayese edildiğinde 7.5 katıdır. Ankara'yı üç kat büyüttük.
'YEŞİLLİKLER İÇİNDE ANKARA'YI ARIYORUZ'
- Bozkır Ankara'nın adı artık yeşil Ankara. Biz geldiğimizde Ankara'nın içinde yeşil arıyorduk, şimdi ise yeşil içinde Ankara'yı arıyoruz.
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