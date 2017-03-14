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Melih Gökçek: İsviçre'deki o manşeti FETÖ'nün verdiği parayla attılar

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Melih Gökçek: İsviçre'deki o manşeti FETÖ'nün verdiği parayla attılar
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İsviçre'deki Blick gazetesinin attığı manşetin arkasında FETÖ'nün olduğunu savundu.

Ülke TV'de Mehmet Acet'in konuğu olan Gökçek, Avrupa ile yaşanan krizde FETÖ'nün parmağı olduğunu savunurken, İsviçre'de Osmanlı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren gösterinin FETÖ'cüler tarafından yapıldığını söyledi.

 

Gökçek şu ifadeleri kullandı:

‘İSVİÇRE'NİN BU KADAR BİZE DÜŞMANLIK YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL, BU FETÖ'NÜN ORGANİZASYONU'"Bu maskelerin arkasında hep FETÖ'cüler var. Bunlar İsviçreli değil. İsviçre'nin bu kadar bize düşmanlık yapması mümkün değil. Bu tamamen bir organizasyon. Bu yürüyenler FETÖ'cü. Avrupa'da bizi tamamen kamuoyunun gözünden düşürmeye çalışıyorlar. Ve bizi düşman etmeye çalışıyorlar."

‘WİLDERS TAM BİR KIRMA, ANNESİ ENDONEZYALI, KARISI MACAR, GÜYA FAŞİSTLİK TASLIYOR'

Gökçek, FETÖ'nün Türk düşmanlığı için kendilerine uygun liderler bulduğunu da söyleyip Gökçek "Her ülkedeki faşist lider bunlar için bulunmaz nimet. (Aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert) Wilders'in kim olduğunu söyleyelim önce. Bu ırkçı liderin annesi Endonezyalı, karısı ise Macar. Tam bir kırma Hollandalı. Güya faşistlik taslıyor" diye konuştu.‘ARTIK AVRUPALI OLMAK İSTEMİYORUZ'

 

"Biz artık Avrupalı olmak istemiyoruz" diyen Gökçek şunları söyledi: "Bu adamın yaptığı tamamen ırkçılık. Bu Avrupa'ya yarar getirmez. Avrupa'da 3 milyon Türk yaşıyor. Avrupa Türkiye'den korkuyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan diye biri gelmiş. 70 cent'e muhtaç olan bir ülkeyi almış kalkındırmış nereden nereye getirmiş."

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