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Melih Gökçek kendi dönemine ait şikayet mesajını paylaşıp Mansur Yavaş’ı eleştirdi

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Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, kendisinin başkan olduğu 21 Ağustos 2017’de yollanan bir şikayet mesajını şimdiki belediye başkanı Mansur Yavaş’ı eleştirmek için paylaştı. Gökçek’in bu ‘yanılgı’ sosyal medyada alay konusu oldu.
Melih Gökçek kendi dönemine ait şikayet mesajını paylaşıp Mansur Yavaş’ı eleştirdi

Gökçek, 2017’de yollanan, “Eskiden Melih Gökçek ve iş yaptırdığı şirketler hassastı. Şimdilerde en yoğun saatlerde yollar kesilir, yol tamiratları haftalar sürer oldu” şeklindeki mesajı paylaştı ve şu mesajı ekledi: “Umarım Mansur Yavaş’a oy verenler farkı fark etmeye başlamıştır.”

 

Kendisine yapılan eleştiriyi Mansur Yavaş’a gönderme yaparak paylaşan Gökçek, 28 Ekim 2017’de görevinden istifa etmişti.

 

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