Melih Gökçek kendi dönemine ait şikayet mesajını paylaşıp Mansur Yavaş’ı eleştirdi

Gökçek, 2017’de yollanan, “Eskiden Melih Gökçek ve iş yaptırdığı şirketler hassastı. Şimdilerde en yoğun saatlerde yollar kesilir, yol tamiratları haftalar sürer oldu” şeklindeki mesajı paylaştı ve şu mesajı ekledi: “Umarım Mansur Yavaş’a oy verenler farkı fark etmeye başlamıştır.”
UMARIM MANSUR YAVAŞ'A OY VERENLER— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 25 Temmuz 2019
FARKI FARKETMEYE BAŞLAMIŞTIR… https://t.co/UlCYrAKTyy
Kendisine yapılan eleştiriyi Mansur Yavaş’a gönderme yaparak paylaşan Gökçek, 28 Ekim 2017’de görevinden istifa etmişti.
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