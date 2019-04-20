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Melih Gökçek, Mustafa Tuna'yı suçladı

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediyedeki zararın kendi döneminde değil Mustafa Tuna döneminde olduğunu ileri sürdü.
Melih Gökçek, Mustafa Tuna'yı suçladı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediyedeki zararın kendi döneminde değil Mustafa Tuna döneminde olduğunu ileri sürdü.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediyenin borçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

ökçek, zararın kendisi döneminde değil, kendisinden sonra başkanlığa getirilen Mustafa Tuna döneminde olduğunu ileri sürerken, "Son dört yılına ait kâr-zarar hesaplarına bakalım. Melih Gökçek dönemi: 2015’te 109 milyon, 2016’da 21 milyon, 2017’de 64 milyon kâr. Mustafa Tuna dönemi: 2018’de 90 milyon zarar. 2018 dönemi zararı, Tuna yönetimi zaafı nedeniyle oluşmuştur" dedi.

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