Melih Gökçek'ten 'darbe' iddiası: Size bomba gibi bir haberim var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni bir darbe planı yapıldığını öne sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'daki hesabından "Şimdi size bomba gibi bir haberim var. Duyduğunuzda şok olacaksınız" diye yazarak, yeni bir darbe planı yapıldığını iddia etti.

"Olay şöyle gerçekleştirilecekmiş; herkes gece yarısı uykuda iken, saat 04-05 sıralarında Ankara ve İstanbul’da 20 ayrı noktaya, diğer vilayetlerde 2-3 noktaya,100-200 askerle ani baskın yapılacak ve hedef kişiler infaz edilecek" iddiasını ortaya atan Melih Gökçek, "Türk ordusunun şerefli subay ve astsubaylarına çağrıda bulunuyorum, darbecileri ihbar edin ki temizlik daha çabuk olsun" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Bu kez halk deneyimli. Vatandaşın pekçoğu kendine, çoluğuna çocuğuna pompalı tüfek almış" açıklamasının, 'FETÖ' içinde panik yarattığını söyleyen Melih Gökçek tweetlerine şöyle devam etti:

- Ey darbeciler sizi takip ediyoruz ve bütün tezgahlarınızı öğreniyoruz. Biz sizi gece yarısı operasyonunuzda da bekliyoruz. Gelin ki bu millet size gene dersinizi versin...Gene hezimete uğrayacaksınız. FETÖ’cülerde amaç referandumdan önce son çıkışı yapmak. Çünkü referandumdan evet çıkmasını kendilerinin kesin sonu olarak görüyorlar.