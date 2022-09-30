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Meloni’nin aile sırrı ortaya çıktı

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İtalya’da kazandığı seçim zaferinin ardından ülkenin ilk kadın başbakanı olması beklenen Giorgia Meloni’nin kanserden kaybettiği babasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Meloni’nin aile sırrı ortaya çıktı

İtalya'da geçen hafta düzenlenen seçimde büyük zafer kazanan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi lideri Giorgio Meloni'nin kanser sonucu hayatını kaybeden babasının bir dönem uyuşturucu kaçakçılığından hapis yattığı ortaya çıktı.

İspanyol Diario de Mallorca gazetesinin haberine göre, ailesini yıllar önce terk eden baba Francesco Meloni, 1995'te İspanya adası Menorca'da yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı. Habere göre restoranının iflas etmesinin ardından Afrika'dan uyuşturucu kaçırdığını itiraf eden baba Meloni, 9 yıl hapis cezası aldı.

45 yaşındaki Giorgio Meloni, daha önce babasının kendisi 1 yaşındayken evi terk ettiğini ve kendisiyle yıllardır hiç görüşmediğini açıklamıştı. Meloni babasından çok hoşlanmadığını da söyleyerek “Çok iyi bir insandı diyemem” demişti.

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