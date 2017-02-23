Melo'nun kaşına 13 dikiş atıldı!

Melo, görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı

Brezilya’nın Palmeiras takımında oynayan Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo’nun bu hafta oynanan Corinthians maçında kaşı açıldı. Brezilyalı futbolcu kaşına atılan 13 dikiş sonrası görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Brezilya'nın Palmeiras takımında top koşturan Felipe Melo, Corinthians karşılaşmasında hava topuna çıktığı sırada takım arkadaşı Yerry Minaile çarpıştı. Aldığı darbe ile kaşı açılan Melo buna rağmen karşılaşmaya devam etti.

Yıldız futbolcu kaşının açıldığı ve sonrasında atılan dikişleri fotoğraflayarak sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Durumunun iyi olduğunu açıklayan Melo önümüzdeki maçta forma giyeceğini açıklarken, “Sahada her an herşey olabilir” açıklamasında bulundu.