Meme Kanseri Belirtilerine Dikkat Edilmeli!

Meme kanseri süt kanallarından, süt kanallarının etrafındaki bağ dokusundan ya da süt bezlerinden köken alan kanserlerdir. Kanser aslında hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır. Kontrolsüz çoğalan hücreler için tedavi süreci başlatılmazsa, hızla çoğalan hücreler vücuda yayılırlar. Bu durumda hücrelerin yayıldığı organa göre ek problemler oluşmaya başlar. Meme kanseri koltuk altına, kemiklere, karaciğere, akciğerlere, beyne ve diğer organlara yayılabilir. Erken tanı, tedavide başarı oranını arttıran en önemli faktördür.

Meme Kanseri Belirtileri

*Meme kanseri belirtileri olarak sıralayacağımız belirtilerin birçoğu iyi huylu meme hastalıklarında da görülebilir. Bu nedenle bu tür belirtiler sizleri korkutmamalı fakat zaman kaybetmeden genel cerrahi uzmanına muayene olmanızı sağlamalı.

*Memede veya koltuk altında ele gelen şişlik

*Meme başından kendiliğinden gelen berrak renkli veya kanlı akıntılar

*Memede şişlik, ödem ve içe çekintiler (portakal kabuğu görüntüsü)

*Meme damarlarında belirginleşme

*Memede büyüme ve şekil bozukluğu

*Meme derisinde kabuklanma, soyulma, yara oluşması

*Memede kızarıklık

*Meme başında içe çekilme

Meme Kanseri Riskini Arttıran Faktörler

*Kadın olmak: Meme kanseri kadınlarda erkeklerden 100 kat fazla görülmektedir

*Yaş: Yaş arttıkça meme kanseri riski daha da artmaktadır

Ailede meme kanseri olması (kız kardeş, anne, anneanne, teyze, kızı) riski arttıran durumlardan, bu akrabaların çift taraflı meme kanseri olması, genç yaşta meme kanseri olması riski daha da arttırmakta

*Erken yaşta adet görmeye başlamak ve geç menopoza girmek yine riski arttırmakta

*Menopoz sonrası şikayetleri azaltmak için kullanılan bazı ilaçlar uzun dönem kullanıldığında (5 yıl üzeri) meme kanseri riskini arttırmakta

*Kilo alma, yağlı beslenme riski arttıran faktörlerden

*Önceden başka hastalıklar nedeniyle alınan ışın tedavileri riski arttırmakta

*BRCA-1 ve BRCA-2 gen mutasyonları yine meme kanseri riskini arttırmakta

Meme Kanseri Riskini Azaltan Faktörler

*Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite

*Emzirmek

*Yağlı besinleri kısıtlamak

*Alkol alımını kısıtlamak

*İdeal kiloyu korumak