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Meme Kanseri Duyarlılığında Koopbank Farkı

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Meme Kanseri Duyarlılığında Koopbank Farkı
Meme Kanseri Duyarlılığında Koopbank Farkı

Meme Kanseri farkındalık ayı çerçevesinde başta Koopbank Genel Müdürlük çalışanları olmak üzere tüm Koopbank şubelerinde farkındalığın artırılması için bir dizi çalışma yapıldı. Ekim ayının, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı” olarak belirlenmesi ile Koopbank şubelerine pembe balonlar asıldı ve çalışanlar güne özel pembe kıyafetleri ile meme kanserine dikkat çekildi.

Koopbank Genel Merkezi’nde Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail ile bir araya gelen ve anı fotoğrafı çektiren Koopbank yöneticileri ve çalışanları bilincin önemine dikkat çekti.

 

KANAN: HEDEF BİLİNCİN ARTMASI

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan Koopbank Genel Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, ülkemizde en sık görülen kanser türü olması nedeni ile meme kanserinin yaşamı tehdit ettiğini söyledi. Kadınların korkulu rüyaları arasında olan meme kanseri nedeni ile başta Koopbank çalışanları olmak üzere Koopbank müşterilerinin dikkatini çekmek ve farkındalığının artırılmasını hedeflediklerini belirten Kanan, "Meme kanseri korkulacak değil, tedavisi olan bir durumdur” dedi. Başkan Kanan önemli olanın erken teşhis olduğunu, bunun için kadınlar arasında bilincin artması gerektiğini, günümüzde gelişmiş cerrahi yöntemlerle hem kadınların hayatının, hem de memelerin kurtarılabileceğini vurguladı.

 

ATAMAN: YAŞAMI CİDDİ ŞEKİLDE TEHDİT EDİYOR

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman ise yaptığı açıklamada toplumun kanser konusunda duyarlılığının artmasına rağmen kanserin ülkemizde de yaşamı ciddi şekilde tehdit ettiğini kaydetti. Ataman bu tehdidin azaltılmasında atılacak adımların başında farkındalığın ve buna bağlı olarak bilincin artması ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Ataman yaptığı açıklamada başta Koopbank Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm Koopbank Şubelerinde meme kanseri ile ilgili farkındalığı artırmak amacı ile çalışanların pembe renk ile dikkat çektiğini söyledi.

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KOCAİSMAİL: ERKEN TEŞHİS İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, Koopbank’ın bu yıl bu denli geniş bir çalışma ile meme kanserine dikkat çekmesinin kendilerini çok duygulandığını söyledi. Koopbank Genel Müdürlük Binası’nda Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve Genel Müdür Kemal Ataman’ın yanı sıra banka çalışanları ile birlikte objektiflere poz veren Kocaismail “Ne acıdır ki erken teşhis istenilen düzeyde değil. Meme kanseri konusunda kadınlarımızın daha bilinçli olması gerekiyor. Biz hastalığın daha hücredeyken teşhisini ve uzun sancılı tedavi sürecine girilmeden cerrahi müdahale ile yok edilmesini amaçlıyoruz.” dedi.1-4.jpg

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