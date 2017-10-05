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“Meme Kanseri Farkındalık” etkinliği düzenlendi

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“Meme Kanseri Farkındalık” etkinliği düzenlendi
Boğaziçi'nde “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla “Meme Kanseri Farkındalık” etkinliği düzenlendi

Boğaziçi'nde “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla “Meme Kanseri Farkındalık” etkinliği düzenlendi. 

Boğaziçi Gönüllü Kadınlar tarafından organize edilen ve İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik Boğaziçi Spor Kulübü Lokali’nde yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Bölge Sorumlusu Ersin Nizam ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, meme kanseriyle mücadele farkındalığını artırmayı amaçlıyor. 

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte elde edilen tüm gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı.

Boğaziçi Gönüllü Kadınlar Başkanı Sündüz Yanmaz Üntaç konuşmasında, erken tanının önemine vurgu yaptı.

SADIKOĞLU: “ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ’’

Bu tarz etkinliklerde yer almaktan ve destek vermekten gurur ve onur duyduğunu belirten Sadıkoğlu, günümüzün kanayan yarası haline gelen meme kanserine karşı yapılacak her mücadelede üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti. 

Erken tanının bu hastalıkta çok büyük önem arz ettiğini belirten Sadıkoğlu, çeşitli farkındalık etkinlikleriyle halkın bu konuda daha çok bilgilendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
 

SADIKOĞLU VE YANMAZ’A TEŞEKKÜR PLAKETİ


Etkinliğin sonunda söz alan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de etkinliğe katılan ve yanlarında olan herkese verdikleri destek için teşekkürlerini sundu. 

Gecenin sonunda yaptıkları katkılardan dolayı Sadıkoğlu ve Yanmaz’a, Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. 

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