Meme kanseri: Hormon tedavisinin riski sanılandan çok daha büyük ve uzun vadeli

Kapsamlı yeni bir araştırmaya göre kadınlarda menopoza yönelik hormon tedavisinin meme kanseri açısından yarattığı ek risk, tedavi bırakıldıktan sonra 10 yılı aşkın süre devam ediyor.

Araştırmayı yürüten Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, hormon tedavisinin yol açtığı meme kanseri riskinin daha önce düşünüldüğünden iki kat yüksek olduğu sonucuna vardı.

Buna bağlı olarak, Batılı ülkelerde 1990'lı yıllarda menopoza yönelik hormon tedavisinin yol açtığı meme kanseri vakalarının bir milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

Menapoza yönelik hormon tedavisi nedir?

Aylık regl kanamaları sona eren, yani doğurganlığı son bulan kadın menopoza girmiş oluyor.

İngiltere'de ortalama menopoz yaşı 51.

Menopoza giren bir kadının vücudunda iki hormonda önemli düşüş yaşanıyor: Östrojen ve projesteron. Bu da kadının bedeninde çok sert etkiler yaratabiliyor.

Menopoza giren kadınların farklı düzeylerde yaşayıp şikayet ettiği sıcak basmalar, ani terlemeler, vajinal kuruluk ve cinsel istek kaybı gibi belirtilerin sebebi de hormon salgılarındaki bu değişim.

Hormon tedavisinin yöntemi riski etkiliyor mu?

Evet.

Lancet bilim dergisinde ayrıntıları yayımlanan araştırma, hap, jel, bant gibi hemen tüm yöntemlerle alınan hormon ilaçlarının meme kanseri riskini artırdığını gösteriyor.

Bunun tek istisnası vajinadan krem ya da fitil şeklinde uygulanan östrojen hormonu.

Kana karışmayan ve bu yolla vücutta dolaşmayan hormon, riski artırmıyor.

Sınırlı etkisi nedeniyle menopozun bütün etkilerini yok etmeyen bu yöntemler, buna karşılık tedaviyle gelen bütün riskleri de barındırmıyor.

Ne yapmalı?

Menopozla bağlantılı hormon tedavisi görüp görmemeye ya da devam edip etmemeye karar veren kadınların riskleri ve faydaları iyice tartıp düşünmesi gerektiği gerçeği bu yeni araştırmayla değişmedi.

Bu bilgiler yalnızca bu kararları verirken dikkate alınacak bilgilerin genişlemesi anlamına geliyor.

İngiltere'deki Aile Hekimliği Kraliyet Okulu'ndan yapılan açıklamada şu anda tedaviye devam eden hastalara "Paniğe gerek yok, tedavinizi sürdürebilirsiniz" mesajı verildi.

Ama kaygıları varsa bunları mutlaka bir dahaki randevularında doktorlarıyla konuşmaları tavsiye ediliyor.

Uzmanlar menopozun yol açtığı rahatsızlıkları şiddetli yaşayan bir kısım kadın için hormon tedavisinin vazgeçilmezliğini sürdürdüğünü, ancak riskler gözönüne alınarak mümkün olan en kısa süreyle ve etkili olabilecek en düşük dozda tedavi yoluna gidilmesi gerektiğini söylüyorlar.

Bulgular ne kadar güvenilir?

Oxford Üniversitesi araştırma ekibi kendisi araştırma yapmak yerine, bu konuda dünyanın dört bir yanında yürütülen 58 ayrı çalışmayı toplayıp analizini yapmış. Bu çalışmalar meme kanserine yakalanmış toplam 108 bin kadını kapsıyor.

Çalışmanın bu kadar kapsamlı olması bulguların da yanılma payının bir o kadar az olduğuna işaret ediyor.

Londra'da Açık Üniversite İstatistik bölümü profesörlerinden Kevin McConvey, araştırmayı "büyük titizlikle ve dikkatle yürütülmüş fevkalade bir çalışma" diye tanımladı.