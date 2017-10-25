Meme kanseri için farkındalık semineri

1-31 Ekim Meme kanseri farkındalık Ayı dolayısı ile Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencileri için bir farkındalık semineri gerçekleştirdi.

Seminerin konuğu olan Kansersiz Yaşam Merkezi ve Kanser Konusunda Toplum Eğitimleri Proje Koordinatörü Mine Çağlar Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencilerine Kanser hastalığı nedir, Nedenleri nelerdir, nasıl korunmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, neden kanser hastalığı bu kadar yaygın bir hastalık ve dünyadaki boyutu nedir, kanserle mücadelede neler yapabiliriz.

Erken teşhisin kanserle mücadeledeki önemi... sonrasında meme kanseri nedir, ne sıklıkla görülür, meme kanserinin nedenleri nelerdir, nasıl korunabiliriz, meme kanserinin erken teşhisi için neler yapmalıyız ve ne tür belirtilere dikkat etmeliyiz konularını işleyerek öğrencileri bilgilendirmeye çalıştı. Seminerin ardından farkındalık amaçlı Doğu Akdeniz Doğa Koleji’nin tüm öğrencileri gökyüzüne pembe balon bıraktılar.