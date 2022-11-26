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Meme kanseri teşhisinde yapay zekayla çalışan cihaz geliştirildi

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Hindistan'da geliştirilen cihazın teşhislerinin yüzde 90 doğruluk payı olduğu belirtilirken cihazla şimdiye kadar 29 kentte yaklaşık 75 bin kadının muayene edildiği bildirildi.
Meme kanseri teşhisinde yapay zekayla çalışan cihaz geliştirildi

Hindistan’da bir teknoloji şirketi, termal görüntüleme ve yapay zeka kullanarak meme kanseri teşhisi yapabilen cihaz geliştirdi.

Hint basınındaki habere göre, Hint girişimci Geetha Manjunath, cihazdaki termal görüntüleme sayesinde göğüs bölgesinden elde edilen sıcaklık ölçümleriyle “tümörlerin” belirlenebildiğini ve bu verilerin yapay zeka vasıtasıyla yorumlandığını belirtti.

Manjunath, kuzeninin meme kanserinden hayatını kaybetmesi sonucu bu işle ilgilendiğini ifade ederek, “Bu hastalığın insanların hayatlarını nasıl kötü etkilediğini gördüm” dedi.
Cihazın düşük maliyetli ve taşınabilir olduğunu vurgulayan Manjunath, meme kanserinin teşhisinde büyük kolaylık sağladığını dile getirdi.

Öte yandan, meme kanseri muayenelerini fiziksel temas olmadan gerçekleştirmesi, cihazın Hint kadınlarınca tercih edilmesini sağlıyor.

Yüzde 90 doğruluk payının bulunduğu belirtilen cihazla şimdiye dek Hindistan’ın 29 kentinde yaklaşık 75 bin kadın muayene edildi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, 2020’de yaklaşık 2,3 milyon kadında meme kanseri tespit edilirken aynı yıl hastalıktan yaklaşık 685 bin kadın hayatını kaybetti.

Meme kanserinden yaşamını yitiren kadınların oranının en yüksek olduğu ülkelerden Hindistan’da temel sorunun hastalığın erken teşhis edilememesi olduğu belirtiliyor. 

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