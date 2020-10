Meme kanserinde doğru bilinen 7 yanlışa dikkat!

Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser türü. Öyle ki her dört kanser tanısından birini meme kanseri oluştururken, her 8 kadından biri yaşamının bir döneminde meme kanseri ile karşılaşıyor. Ülkemizde her yıl yaklaşık 25 bin kadının meme kanseri tanısı aldığını, bu sayının her geçen gün arttığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Aykut Soyder, meme kanseri ve cerrahi tedavi hakkında doğru bilinen 7 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.