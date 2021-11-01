Meme Kanserinde Erken Tanı İyileşme Sürecini Hızlandırıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gamze Varol, AA muhabirine insanların meme kanserinden korkmaması gerektiğini söyledi.

Meme kanseri Türkiye'de ve dünyada oldukça yaygın olduğunu ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Meme kanseri ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser. Meme kanserinin korkulacak tarafı yok. Esas korkmamız gereken bunu ihmal etmemiz. İhmal etmemek için, risklerin farkında olmak için, bu riskleri en aza indirebilmek, zamanında kontrollerimizi ve taramalarımızı yaptırmak hayat kurtarıcı. Her 8 kadından birisinin meme kanseri olacağını öngörüyoruz. Bu yılda yaklaşık 25 bin kadının meme kanseri aldığını tahmin ediyoruz. Bu kadar yaygın kadın sağlığı sorunu, halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor."

Varol, insanların bu hastalığın farkında olup taramalarını yaptırması gerektiğinin vurguladı.

Kadınların kendi kendilerine meme muayenelerini ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulunan Varol, 40 yaşın üstündeki kadınların mutlaka 2 yılda bir mamografi taramalarını ihmal etmemeleri uyarısının altını çizdi.

Meme kanserinin sık görülen ama tedavisi olan bir hastalık olduğunu hatırlatan Varol şunları kaydetti.

"Erken evre hayat kurtarıyor. Meme kanserine ne kadar erken evrede tanı konulursa, iyileşme süreci o kadar hızlı oluyor. Erken tadıyla kanser tedavisi hekimler içinde, hasta içinde daha kolay geçiyor. İnsanlar psikolojik ve fiziksel olarak daha kolay atlatmış oluyor. İleri evre kanserlerde de tedavi çeşitleri arttı. insanların kanserden korkması geç tanıya neden olur. O yüzden korkmadan erken tanıyla, bizim başımıza gelmez demeden, tahlillerimiz, kontrollerimizi yaptıralım. Meme kanserini her yaşta görüyoruz ve sadece kadınlar için riskli gibi konuşuyoruz ama erkekler içinde riskli. Erkeklerinde kendilerini kontrol etmelerini istiyoruz. Kadınlarda meme kanseri 40-69 yaşları arasında sık görülüyor. 50 yaşın üstünde risk artıyor. 40 yaşından itibaren kadınlarımıza kontrol yapmalarını öneriyoruz."