Meme Kanserinde Erken Tedavi Hayat Kurtarıyor

Özel Egepol Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Işıl Somalı, kadınlar arasında en çok görülen kanser türü olan Meme kanserinde erken tanı ve tedavinin hayat kurtardığını söyledi.

Meme kanserinin Menopoz dönemindeki kadınlarda daha sık görülmekle birlikte artık 20'li yaşlarda da görülme sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. Işıl Somalı, hastalığın genetik faktörler, çevresel etkenler ve obezite gibi nedenlerle ortaya çıktığını dile getirdi.

Hastalık hakkında bilgi veren Prof. Dr. Somalı, “ Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlar arasında en sık gözlenen kanser türüdür. Hastalık, memede şişkinlik şekil bozukluğu, kızarıklık, portakal kabuğu görünümü ağrı gibi semptomlarla kendini belli edebilir. En sık tespit edilme yöntemi ise kişinin kendi memesini elle kontrolü sonucu gerçekleşir. Genç hastaların da bilinçlenmesi sebebiyle artık daha erken tespit edilebilmektedir. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden uzman hekime görünerek muayene olunması gerekmektedir” diye konuştu.



AİLEDE VARSA DİKKAT

Hastalıkta aile öyküsünün önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Işıl Somalı “40 yaşından itibaren her kadının yılda 1 defa mamografi çekilmesi gerekmektedir. Eğer kişinin annesi kardeşi veya teyzesi gibi akrabalarında daha önceden bu hastalık görülmüşse risk daha çok artmaktadır. Bu nedenle 20'li yaşlardan itibaren elle muayene ve mamografi ile takip edilmesi gerekmektedir. Bazı gruplarda meme MR'ı çekilmesi de gerekebilir” ifadelerini kullandı.

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