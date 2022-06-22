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Meme Kanserinde Erken Tedavi Hayat Kurtarıyor

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Özel Egepol Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Işıl Somalı, kadınlar arasında en çok görülen kanser türü olan Meme kanserinde erken tanı ve tedavinin hayat kurtardığını söyledi.
Meme Kanserinde Erken Tedavi Hayat Kurtarıyor

Meme kanserinin Menopoz dönemindeki kadınlarda daha sık görülmekle birlikte artık 20'li yaşlarda da görülme sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. Işıl Somalı, hastalığın genetik faktörler, çevresel etkenler ve obezite gibi nedenlerle ortaya çıktığını dile getirdi.

Hastalık hakkında bilgi veren Prof. Dr. Somalı, “ Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlar arasında en sık gözlenen kanser türüdür. Hastalık, memede şişkinlik şekil bozukluğu, kızarıklık, portakal kabuğu görünümü ağrı gibi semptomlarla kendini belli edebilir. En sık tespit edilme yöntemi ise kişinin kendi memesini elle kontrolü sonucu gerçekleşir. Genç hastaların da bilinçlenmesi sebebiyle artık daha erken tespit edilebilmektedir. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden uzman hekime görünerek muayene olunması gerekmektedir” diye konuştu.


AİLEDE VARSA DİKKAT

Hastalıkta aile öyküsünün önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Işıl Somalı “40 yaşından itibaren her kadının yılda 1 defa mamografi çekilmesi gerekmektedir. Eğer kişinin annesi kardeşi veya teyzesi gibi akrabalarında daha önceden bu hastalık görülmüşse risk daha çok artmaktadır. Bu nedenle 20'li yaşlardan itibaren elle muayene ve mamografi ile takip edilmesi gerekmektedir. Bazı gruplarda meme MR'ı çekilmesi de gerekebilir” ifadelerini kullandı.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ UYGULANIYOR

Hastalığın tedavisinde kişiye özel bir süreç izlendiğini kaydeden Prof. Dr. Işıl Somalı, şöyle devam etti: “Kitlenin tanısı konulduktan sonra cerrahi müdahale ile çıkarılması, kitlenin yanındaki lenf bezlerinin de alınması gerekir. Eğer lenf bezinde tutulum gözlenirse koltuk altı lenflerinin de alınması mümkündür. Hastanın patoloji sonucunda belirlenen tümörün cinsine göre hormonal tedavi, kemoterapi ve akılcı ilaç tedavisi de uygulanabilir. Bazı tümörler daha büyük olduğu için cerrahi müdahaleden önce kemoterapi tedavisiyle tümör küçültülür. Meme kanserinin tekrarlama olasılığına karşı radyoterapi uygulaması da yapılabilir. Meme kanserinde gelişen teknolojiyle birlikte hasta 1 gün sonra hatta aynı gün taburcu edilebilir. Erken tedavi, başarı şansını artırmaktadır”

 

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