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Meme Kanserinde Farkındalık Ayı etkinlikleri

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği, ekim ayının dünyada ve ülkede, Meme Kanserinde Farkındalık Ayı ile Erken Tanının öneminin vurgulandığı bir ay olduğuna işaret etti.
Meme Kanserinde Farkındalık Ayı etkinlikleri

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “İngiliz Dostlarının” dört yıldır, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni desteklemek, kanser hastalarına bir soluk katmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiği anımsatılarak; Auriana Stevens, Carole King, Lynda Street ve Susan Tilt’in (ortalama yaşları 61 olan dört bayanın) bu yıl da, Girne’den – Mağusa’ya ve Lefkoşa-Girne mesafesi olan 200 km’yi 7 günde yürüme kararı aldıkları belirtildi.

Açıklamada, yürüyüşün, 16 Ekim Çarşamba günü, Girne’den başlayarak, Mağusa- Lefkoşa’dan geçerek 22 Ekim Salı günü Girne’de tamamlanacağı kaydedildi. 

Yürüyüş amacının, hem bu önemli ayda Meme Kanserine dikkat çekerek farkındalık yaratmak, hem de her geçen gün artarak gelen kanser hastalarına yardımcı olmaya çalışan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne gelir sağlamak olduğu belirtildi.

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