Meme kanserine dikkat çekerek farkındalık yaratmak amacıyla yürüyenlere Önder AVM önünde tören düzenlendi

Meme Kanserine dikkat çekerek farkındalık yaratmak amacıyla, Girne’den başlayarak Mağusa’ya oradan da Lefkoşa’ya yürüyen Auriana Stevens, Carole King, Lynda Street ve Susan Tilt, Lefkoşa’da törenle karşılandı.

Lefkoşa’ya gelen ekibe, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nce ÖNDER AVM önünde karşılama töreni düzenlendi. 16 Ekim’de Girne’den başlayan yürüyüş, yarın Girne’de tamamlanacak.

Kanser Hastaları Yardım Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim’in, dünyada ve ülkemizde Meme Kanserinde Farkındalık Ayı ile Erken Tanının öneminin vurgulandığı bir ay olduğu hatırlatılarak, “Son 4 yıldır, İngiliz dostlarımız bu yıl da olacağı gibi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni desteklemek, kanser hastalarına bir soluk katmak için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir” denildi.

Ortalama yaşları 61 olan, Auriana Stevens, Carole King, Lynda Street, Susan Tilt, bu yıl Girne’den – Mağusa’ya ve Lefkoşa-Girne mesafesi olan 200 km’yi 7 günde yürüme kararı aldı.

Yürüyüşün amacı, hem meme kanserine dikkat çekerek farkındalık yaratmak, hem de her geçen gün artarak gelen kanser hastalarına yardımcı olmaya çalışan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne gelir sağlamak.