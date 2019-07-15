Meme kanserleri dondurularak tedavi edilebilecek

Amerika Birleşik Devletleri Cornell Üniversitesi'nden Dr. Rache M. Simmons, meme kanserlerinin dondurularak tedavi edilebileceğini söyledi. Tedaviye yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Simmons, "Tümörler eksi 40 derecenin altındaki değerlerde dondurarak yok edilebiliyor ve tedavi şu anda küçük tümörlerde kullanılıyor" dedi.

Memorial Bahçelievler Hastanesi, 'Meme Cerrahisinde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Meme Sağlığı Merkezi'nden Prof. Dr. Fatih Aydoğan başkanlığında gerçekleştirilen sempozyumun onur konuğu, ABD'nin en prestijli sağlık merkezlerinden biri olan Weill Cornell Medicine'da görev yapan ve meme cerrahisinde uluslararası üne sahip Dr. Rache M. Simmons oldu. Meme kanseri tedavisinde cerrahiyi en aza indirmeyi hedeflediklerini anlatan Dr. Rache M. Simmons, yeni geliştirilen 'dondurarak tedavi' yöntemi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

DONDURARAK YOK ETME CERRAHİNİN YERİNİ ALABİLİR

'Dondurarak tedavi' yönteminin boyutu küçük olan tümörlerde etkili olduğunu belirten Dr. Rache M. Simmons, ileride umut vadedecek ve önümüzdeki dönemde kullanılacak olan bu yöntem hakkında şu bilgileri verdi:

"Bazı küçük tümörlerde, 'dondurarak yok etme' olarak adlandırılan bir tedavi bulunuyor. Bu yöntem hakkında bazı araştırmalar yapıldı ve sonuçları yayımlandı. Yeni bir çalışma daha yürütülüyor ve bunun sonucunda da daha fazla kullanılması öngörülüyor. Daha önceleri başka tümörler için kullanılan dondurarak yok etme yöntemi bu kez meme kanserlerine uyarlandı. İşlem için bir iğne kullanılıyor, 20 dakika sürede tümör eksi 40 derecenin altındaki değerlerde dondurarak, etrafında buz topu oluşturuluyor. Buz topu erirken tümör hücrelerini yok ediyor. Şu anda devam eden çok sayıda çalışma sonucuna göre şimdilik bu yöntemi seçili hastalarda kullanıyoruz. Daha fazla kullanım alanları için araştırmalar devam ediyor. Çalışma sonuçları oldukça umut vaat ediyor. Dondurarak yok etme yöntemi cerrahinin yerini alabilir."

İLAÇLA TEDAVİ ÖN PLANA ÇIKACAK

Son zamanlarda ilaç tedavilerine yanıt veren tümör oranlarının arttığını anlatan Prof. Dr. Fatih Aydoğan, "Tedavide kullanılan yeni ilaçlar var. Ameliyat öncesi kemoterapi yapabiliyoruz ve bunun yanı sıra akıllı ilaçlar kullanıyoruz. Bu ilaçların kullanımıyla bazı tümörler ameliyat öncesinde tamamen kaybolabiliyor. Ameliyat öncesi ilaç tedavisi ile tümörleri tamamen kaybolan hastaların çoğunu ameliyat ediyoruz ama güncel araştırmalar 'hangi hastaları sadece ilaçla tedavi edelim' üzerinde devam ediyor. Konu hakkındaki bazı araştırmaların ön sonuçları da yayımlandı. Bu çalışma sonuçlarına göre seçili bazı hastalarda belli bir süre sonra sadece ilaç tedavisi düşünülecek. Bunun yanı sıra uygun hastalarda tümörleri dondurarak tedavi etme yöntemi de kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

TANI ALAN 5 KADINDAN BİRİ 40 YAŞ ALTINDA

Meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Prof. Dr. Aydoğan, Türkiye'de özellikle genç yaşta meme kanserinin sıkça görüldüğünün altını çizdi. Meme kanseri tanısı konulan her 5 kadından bir tanesi 40 yaşın altında olduğunu belirten Aydoğan şöyle devam etti:

"Bunun en önemli nedeni ülke nüfusumuzun batıya göre biraz daha genç olmasıdır. Bir diğer neden ise taramaların sık yapılmamasıdır. Sağlık Bakanlığı her ne kadar son zamanlarda taramayı arttırsa da batıda daha fazla tarama yapılıyor. Tarama yaptığımızda daha fazla tümöre rastlıyoruz. Eğer 50 yaş sonrası taramaya başlıyorsak o yaşta tümör bulunma oranı artıyor. Dolayısıyla göreceli olarak da oran yüksek olabiliyor. Bunun yanı sıra genetik nedenler de olabilir. Kadınlar bir kitle gördüklerinde korkuyor ve hekime başvurmuyor. Yeni gelişen bir kitle varsa bunu hemen değerlendirmek gerekiyor. Kadınlar mamografiden radyasyon ve ağrı nedeniyle çekinebiliyor. Dijital mamografide radyasyon dozunun %20-25 daha az olduğunu söyleyebilirim. Yılda bir kez çekilen mamografideki radyasyon dozu çevreden aldığımız 3 aylık radyasyon dozuna eşit olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca yeni teknolojilerde mamografinin daha az ağrılı bir işlem olduğunu bilmelerini isterim."

- İstanbul

Kaynak: DHA