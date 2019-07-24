  • BIST 103.457
  • Altın 261,653
  • Dolar 5,7048
  • Euro 6,3572
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Meme küçültme Karadeniz'de en çok yapılan ikinci ameliyat!

» »
Meme küçültme Karadeniz'de en çok yapılan ikinci ameliyat!
Meme küçültme Karadeniz'de en çok yapılan ikinci ameliyat!

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, erkeklerde bazı hormonlarda oluşan bozukluk sonucu ortaya çıkan meme büyümesinin son yıllarda Karadeniz Bölgesi’nde artış gösterdiğini ve burun estetiğinden sonra en çok yaptıkları ikinci estetik operasyon olduğunu söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, erkeklerde bazı hormonlarda oluşan bozukluk sonucu ortaya çıkan meme büyümesinin son yıllarda Karadeniz Bölgesi’nde artış gösterdiğini ve burun estetiğinden sonra en çok yaptıkları ikinci estetik operasyon olduğunu söyledi.

Jinekomasti denilen operasyon ile erkek hastalardaki büyüyen meme dokusu küçültülüyor. Yaz aylarında ortalama olarak bir ayda 100 jinekomasti ameliyatı yaptıklarını belirten Prof. Dr. Uraloğlu, hastaların çoğunluğunun meme küçültme ameliyatlarının duyulmasını istemediğini söyledi.

 

Dünyanın 8,8 santimetre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet Özyürek'in de yaşadığı Karadeniz’de Bölgesi'nde erkeklerde burun estetiği ameliyatlarının ardından meme küçültme ameliyatlarına ilgi arttı. Beslenme alışkanlıklarının değişimi, obezite ve hormonal değişikliklerle kadın tipi meme büyüme sorunu yaşayan erkekler, estetik cerrahlara başvuruyor. Tıpta jinekomasti olarak bilinen meme büyüme hastalığı nedeniyle ameliyat olan erkekler, meme küçültüyor. Hastaların çoğunluğu meme küçültme ameliyatlarının duyulmasını istemiyor. 

 

"İkinci en çok ameliyat meme küçültme"

Erkeklerde meme büyümesi olarak bilinen jinekomasti hastalığının Karadeniz Bölgesi'nde en çok yapılan burun estetiği ameliyatından sonra ikinci sırayı aldığını söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, hastalığın genellikle yapay beslenmeden kaynaklandığını söyledi. Uraloğlu, "Karadeniz Bölgesi’nde en çok yaptığımız estetik ameliyatı burun estetiği. İkinci sırayı ise jinekomasti dediğimiz erkeklerde meme büyümesi ameliyatı alıyor. Bu hastalarımızda normal erkek memesi haricinde bir büyümeyi kastediyoruz. Bu hastalığın belli aşamaları var. En son aşamada ise kadın memesi diyebileceğimiz büyümeler oluyor. Yapay beslenmeye bağlı olarak kilo artışı olan insanlar hormonsal değişim yaşıyorlar. Hormonlu şekilde yetiştirilmiş hayvansal gıdalar tüketildiği zaman vücut bunu yağ olarak alıyor. İnsanların dengeli beslenmesi ve ev yemeği yemesi lazım" dedi.

 

"Ameliyatlar gizli yapılıyor"

Hastaların jinekomasti ameliyatı yaptırdıklarının bilinmesini istemediğini söyleyen Uraloğlu, "Ciddi tıbbi bir problem olarak görülmese de jinekomasti psikolojik olarak zor bir durum olabilir. Şanslıyız ki cerrahi teknolojideki ilerlemeler erkeklerin estetik görünümlerinin kontrolünü geri kazanmalarına ve büyümüş göğüslerin ameliyatla düzeltilebilmesine olanak verdi. Özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte bu ameliyatı sıklıkla yapmaya başladık. Hastalarımız genellikle kışın kalın kıyafetlerle sakladıkları kilolarını yazın saklayamıyorlar. Tişört giyinmek istiyorlar. Kadın memesine benzeyen hastalarımız var. Onlar arkadaş ortamında dalga konusu haline geldikleri için psikolojik olarak çok rahatsız oluyorlar. Sürekli korse takma ihtiyacı hissedip, dışarı çıkmak istemiyor ve toplumsal hayattan uzaklaşıyorlar. Ameliyatlar gizli yapılıyor zaten. Hastalar kesinlikle jinekomasti operasyonu yaptırdığının bilinmesini istemiyorlar" diye konuştu. 


Jinekomasti denilen operasyon ile erkek hastalardaki büyüyen meme dokusu küçültülüyor. Yaz aylarında ortalama olarak bir ayda 100 jinekomasti ameliyatı yaptıklarını belirten Prof. Dr. Uraloğlu, hastaların çoğunluğunun meme küçültme ameliyatlarının duyulmasını istemediğini söyledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanları: Vücut haftada eğitilebilir23 Temmuz 2019 Salı 21:00
  • Antioksidanlar kanserin yayılmasına neden oluyor23 Temmuz 2019 Salı 20:00
  • Dikkat! Kuru ciltlerde parazit riski23 Temmuz 2019 Salı 19:00
  • Boynunu kütletti beynine pıhtı attı22 Temmuz 2019 Pazartesi 23:00
  • Vücudunda metal unutulan kadın: Mıknatıs yapışınca şaşkına döndüm22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:00
  • ‘Sıcaklık 30 derecenin üzerindeyse dışarı çıkmayın!’22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:00
  • Röntgen kanseri tetikliyormuş22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:00
  • ‘Alzheimer’a, felce ve kansere çare bulduk’22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:00
  • Varisli bölgelere ne yapılmalı?18 Temmuz 2019 Perşembe 21:00
  • Pasadembonun faydaları saymakla bitmiyor18 Temmuz 2019 Perşembe 20:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti