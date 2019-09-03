Meme protezlerinde ’kanserojen marka’ uyarısı

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), meme büyütme ve meme kanseri tedavilerinde kullanılan pürtüklü yüzeyli silikonların bir lenf kanseri türü olan anaplastik büyük hücreli lenfomaya (ALCL) neden olabileceği uyarısında bulundu.

FDA tarafından şu ana kadar pürtüklü silikon takılan hastalardan 573’üne kanser teşhisi konulduğu kaydedilirken, bu hastalardaki silikonların 481'inin aynı marka olmasına dikkat çekildi. FDA, üretici firmaya ürünlerini geri çekme çağrısında bulunurken, herhangi bir belirti olmadığı sürece silikonların çıkartılmasına gerek olmadığına da vurgu yaptı.

FDA, 24 Temmuz günü kendi sitesinde uyarı yayımlayarak, 100 ülkede faailiyet gösteren bir firmaya ait pürtüklü yüzeyli silikonlarla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Bu firmaya ait pürtüklü yüzeyli silikonların bir lenf kanseri türü olan anaplastik büyük hücreli lenfomaya (ALCL) neden olabileceği bildirilen uyarıda, dünya genelindeki ölüm rakamlarına da yer verildi.

TÜRKİYE’DE KULLANIMI YASAK

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu firmaya ait silikonların, AB ülkeleriyle aynı anda Nisan ayından itibaren Türkiye’de yasaklandığını belirtti.

Firmanın Türkiye ofisi de yaptığı yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı ve ilgili uzman derneklerin konu ile ilgili bilgilendirildiğini, ürünün Türkiye´den geri çekilme sürecinin 11 Nisan´da tamamlandığını bildirdi.

’PANİĞE GEREK YOK’

Türkiye´de sadece 1 kadında pürtüklü meme silikonuna bağlı kanser gelişti. Hasta, erken evrede yakalandığı için silikonu çıkarılarak, tedavi edildi. Uzmanlar paniğe gerek olmadığını ama belirtilere karşı dikkatli olunmasını söylüyor.

481 KANSERLİ VAKA TEK BİR MARKADAN

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Nuri Yenerel, pürtüklü yüzeyli meme protezlerinin nadir görülen bir lenf kanseri türüne yol açabildiğine işaret ederek, "FDA, bugüne kadar tespit edilen 573 kadar implantla ilişkili lenfoma olgusunun 481'inin tek bir firmaya ait olduğunu fark edince bu uyarıyı yayımlamak durumunda kaldı. Bir markanın birkaç farklı serideki implantlarıyla ilişkili bir uyarı bu. Çok nadir görülen, erken yakalanınca sadece implant ve etrafı kapsül sıvılı kısmın alınmasının bile tedavide yeterli olduğu bilinen bir lenfoma türü aslında. Meme protezleri kansere neden oluyor mu? 9 milyon kadınla yapılan bir çalışmada, protez taktıran bir kadının taktırmayana göre 18 kat daha fazla lenfoma riski taşıdığı gösterilmiş. Bu lenfoma türü 30 binde bir görülüyor. Meme tümörlerinin binde 4 kadarı ‘meme lenfoması´ ve aslında kötü seyirli oluyorlar. Ama meme implantı ile ilişkili ortaya çıkarsa ve erken fark edilerek sadece protezin etrafındaki sıvıda bu hücreler tespit edilebilirse, sadece implantın çıkartılması bile hastalığın tedavisi için yeterli. O yönden iyi ama daha yaygın halleri, metastaz yapmış şekilleri oldukça kötü seyrediyor ve ölümcül olabiliyor" dedi.

VÜCUT PROTEZİ YABANCI MADDE GİBİ ALGILAR

İmplant ya da protez olarak bilinen tıbbi malzemelerin vücuda dışarıdan giren yabancı bir madde olduğuna değinen Prof. Dr. Yenerel, "Her ne olursa olsun, vücutta immünolojik sistemi yani bağışıklık sistemini uyarıyor. Vücut bunu yabancı kabul ediyor ve etrafını sınırlıyor, hatta ortadan kaldırmaya uğraşıyor. Bu en aza insin diye her türlü implant özel maddelerden yapılır. Ama buna rağmen özellikle T Lenfosit dediğimiz, bizim bağışıklık sistemimizin hücreleri, meme protezlerini de sınırlandırıyor ve çoğu zaman genetik de bir zemin varsa, bu hücrelerin malign (kanserojen) özellik kazanmasına yol açabiliyor ve lenfomaya neden oluyor" dedi.