1. Kalıcı memelere sahip tek primat insandır Diğer primatların hiçbirinde kalıcı göğüs yok. İnsan olmayan primatlardaki dolgun memeler, emzirme sürecindeki bir dişi olduğuna işaret ediyor. Primatlar içerisinde neden sadece insanlarda kalıcı göğüs olduğu bilinmiyor. Bir hipotez, kadınlarda kalıcı göğüs bulunmasını, yeniden üretim değerinin bir göstergesi olarak tanımlıyor.

Onları tarif edebilecek yüzlerce kelime vardır, hakkında şarkılar yazılmıştır. Ama tüm bunlara rağmen göğüsler hakkında gerçekten ne biliyoruz? Hep gözümüzün önünde olan vücudumuzun bu parçasını ne kadar tanıyoruz?