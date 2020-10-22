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Memet Ali Alabora: Yeni bir hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum, Türkiyeli olduğum kadar Gallerliyim de

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"Her şeyden önce İstanbulluydum. Oyunculuktan da öte bir şeydi benim için"
Memet Ali Alabora: Yeni bir hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum, Türkiyeli olduğum kadar Gallerliyim de

Gezi Davası’nda müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan tiyatro ve televizyon oyuncusu sanatçı Memet Ali Alabora, 7 yıldır yurt dışında geçirdiği süre boyunca birçok kez Türkiye'ye dönmek istediğini ancak riskli gördüğü için dönemediğini, Galler’de yeni bir hayat kurmak için günde 18 saat çalıştığını söyledi. 

Alabora, Türkiye’den ayrılmaya karar verdiğinde, geri dönememe ihtimalini, sürgün hayatının bu kadar uzun süreceğini hiç düşünmediğini ve o dönem "sudan çıkmış balık gibi" olduğunu söyledi.

“Ben kendimi hep İstanbullu olarak tanımlamıştım. Her şeyden önce İstanbulluydum. Oyunculuktan da öte bir şeydi benim için. Fark ettim ki, benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Şimdi aynı zamanda bir Cardiffliyim, Gallerliyim. Buranın kültür, siyasi ve sosyal hayatı içerisinde var olan ve etkisini olan biriyim. İstanbullu ve Türkiyeli olduğum kadar buralı da hissediyorum hatta şu an daha çok hissediyorum" diyen Alabora, "Elbette Türkiye ile sürekli bir ilişkim var, ana dilim Türkçe ama ne kadar bağlantılı olursam olayım benim Türkiye ile ilgili referanslarım 7 yıl öncesine ait. Bugün Türkiye’de bir jargon, yeni kalıp sözcükler varsa bilmiyorum. Yeni birileri ünlü olmuş tanımıyorum, yeni futbolcuları bilmiyorum. Türkiye ile ilgili görgüm bilgim var ama 7 yıl evveline ait bunlar. 7 yılın Galler’ini daha iyi biliyorum Türkiye’den" diye konuştu.

 

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