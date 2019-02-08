Memleketi İngiltere'de Darwin'e sansür

Diğer aileler tepkili: Okullar, öğrencilerin ufkunu açmalı; ebeveynlerin dini inançlarına boyun eğmemeli.

vrimi ilk kez ortaya atan bilim insanı Charles Darwin hakkındaki bir müzikal, İngiltere’nin Cheshire bölgesindeki bir okulda son anda iptal edildi. Darwin ve evrim hakkındaki oyun, 7-11 yaş arasındaki çocuklara hitaben hazırlanmıştı. Ancak bir Hıristiyan veli, bir sahnede bir rahip ile evrim üzerine yapılan tarihsel bir tartışmanın kendilerini ‘rencide ettiğini’ savunup oyunun iptalini istedi. Aileler çocuklarını okuldan alma tehdidi savurunca, okul da ‘Darwin Rocks’ isimli müzikali kaldırıp yerine başka bir oyun sahneleme kararı aldı.

‘UTANÇ VERİCİ’

Bu karar, diğer velilerden sert tepki çekti. Oyunun sahnelenmesini isteyen velilerden Alan McDonald, “Bu, gerçekten devasa bir geri adım. Tarafsız veya herhangi bir şekilde doğru görünmüyor” tepkisini gösterdi. McDonald, “Tarihi örtbas etmek ve yerine tamamen amaçsız bir şey koymak saçma. Bunun, bilimsel bir gerçeğin üzerini dini görüşlerle kapatma yönünde, pek de örtülü olmayan bir girişim olduğunu düşünüyorum. Şahsen, utanç verici buluyorum” ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen bir diğer ebeveyn ise “Köktenci görüşlerin bir ilkokulda böylesine nüfuz sahibi olması ve çocukların harika bir öğrenim deneyimine erişimini engellemeleri kabul edilemez” dedi.

OKUL MÜDÜRÜ ÖZÜR DİLEDİ

Okul müdürü Simon Kidwell de tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı. Kidwell, “Oyunu yeniden yazmanın sorunlu olacağını düşündük. Dolayısıyla değiştirmeye karar verdik. Fakat şimdi düşündüğümde bunun acele verilmiş bir karar olduğunu görüyorum” diye konuştu. Ailelerden özür dilediğini açıklayan Kidwell, oyunu ‘herkesi kapsayacak şekilde’ değiştirmiş olmaları gerektiğini söyledi.

‘AİLELERİN DİNİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE EĞİTİM OLMAZ’

İngiltere’deki Ulusal Sekülarizm Derneği’nin yöneticisi Stephen Evans da tepkili. Evans, “Müfredat kendilerinin, genellikle dar olan dünya görüşlerine uymadığında velilerin müdürlere baskı yaptığı ve çocuklarını okuldan almakla tehdit ettiği endişe verici bir eğilim var. Okullar öğrencilerin ufkunu açmalı ve öğrencilerin eğitimlerinin ailelerin dini görüşlerini uymadı için dış baskıyla karşılaştıklarında desteklenmeli” dedi.