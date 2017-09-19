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Memleketi tuvalete çevirdiler!

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Memleketi tuvalete çevirdiler!
KKTC’de yaşanan tuhaf olaylara hergün bir yenisi daha ekleniyor. Yapımları sürmekte olan inşaatların yanlarına, inşaatlarda çalışanların kullanması için yapılan derme çatma tuvaletler insanların tepkisine neden oluyor.

Taner ULUTAŞ/Detay Gazetesi 

Göçmenköy’de Yaman Bey Sokakta inşaatları devam eden iki öğrenci yurdunun avlusuna yapılan derme çatma tuvaletler bölgede yaşanan vatandaşların tepkisine neden olurken, tuvaletlerin bir kliniğin hemen arka tarafında yapılması tepkilerin daha da büyümesine neden oldu.

Yaman Bey Sokakta ikamet eden Erbil Kapitan yaptığı açıklamada, “mahallede üç tane öğrenci yurdu yapılıyor. Bir tanesi tamamlandı. Diğer ikisinin yapılmasına devam ediliyor. Bu inşaatların hemen yanına lamarinadan tuvaletler yapıldı. İnşaatlarda çalışanlar bu derme çatma tuvaletlere girip ihtiyaçlarını gideriyor. Gidermesine gideriyor ama hem kokudan hemde görüntüden evimizin dışına oturamıyoruz” dedi.

Erbil Kapidan açıklamasına devamla, “geçen gün bir işçi çok sıkışmış olacak ki, tuvalete girmeden pantolonu indirmeye çalışan bir işçi kötü bir manzara yansıttı. Bu tuvaletlerin hemen yanında bir kliniğin olması sağlık açısından da ciddi sıkıntı yaratıyor. Kokudan kapının dışında oturamıyoruz. Eşlerimiz bu tuvaletlerden dolayı tedirgin. Yokmu bu işi çözecek bir makam. Yoksa biz mahalle halkı olarak gerekeni yaparız” ifadesinde bulundu.

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