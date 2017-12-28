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Memleketin çivisi çıktı

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Memleketin çivisi çıktı
Denetimsizlik ile umursamazlığın kol gezdiği ülkede çevreye yapılan tahribat olanca hızı ile büyüyerek devam ediyor.

Taner ULUTAŞ

Orman arazilerinin çöplüğe, piknik alanlarının da zibilhaneye döndürüldüğü ülkede, çevreye verilen tahribatın cezasının karşılığının verilmemesi nedeniyle, kişilerin bundan cesaret alarak icraatlarına devam ettiği öne sürülüyor.
İnşaat halindeki binaların atıkları çevreye bırakmalarının yanısıra beton dökümünü yapan beton mikserlerinin içlerinin temizlenerek araziye bırakılması çevre kirliliğine neden oluyor.

K.Kaymaklı’da, Bolu sokakta inşaat halindeki binaya beton dökümü yapan mikserlerin sürekli olarak içlerindeki beton atıklarını çevreye bıraktıkları gözlemlendi. Mikser sürücülerinin çevreyi kirletmemeleri ve mikserlerin içlerindeki atığı kapı önlerine bırakmamaları ikazlarına rağmen sürücülerin ısrarla ayni tutumlarını sürdürdükleri gözlemlendi.

Bolu Sokağında ikamet eden bazı vatandaşlar yaptıkları açıklamada, memleketin çivisi çıktı. İsteyen istediğini yapıyor. Denetleme mekanizması olmadığı için beton mikserini araziye boşaltanları mı istersin? İnşaat artıklarını çevreye bırakanlarına mı tanık olursun? Ne arasan var diyorlar.

Vatandaş, yetkili makamları göreve davet ederken, özellikle Lefkoşa Belediyesi yetkililerinin böylesi umursamaz tavırlar sergileyenlerden hesap sorması bekleniyor.

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