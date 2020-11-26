MEMUR-SEN 18 yaşında

Manga, Memur-Sen’in siyasi hırs ve ihtiraslarını KKTC Devleti ve halkının çıkarları ve geleceğinin önünde gören siyasileri asla affetmeyeceğini de belirtti.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Yönetim Kurulu, Memur-Sen’in 18. Kuruluş etkinlikleri çerçevesinde bugün saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na, saat 09.30’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarına ve saat 10.00’da ise Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki mezarına çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu.

Memur Sen Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, 2021 Bütçesini, KKTC Meclisine havale edecek bir hükümetin olmadığı, pandeminin endişe verici boyutlara ulaştığı, tüm kesimlerin sorunlarla boğuşup çözüm beklediği bir ortamda hükümet sorununu çözememenin tüm siyasilerin kabul edilemez ayıbı olduğunu kaydetti.

Manga, Memur-Sen’in siyasi hırs ve ihtiraslarını KKTC Devleti ve halkının çıkarları ve geleceğinin önünde gören siyasileri asla affetmeyeceğini de belirtti.

Manga şöyle devam etti:

“Her statüde çalışanlarımızın ve emeklilerimizin kazanılmış haklarının ve alım güçlerinin korunması, geleceklerinin güvence altına alınması mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Memur-Sen olarak, öncelikle 2021bütçesini KKTC Meclisi’ne sunacak, seçim yasasında yüzde 10 barajını getirebilecek, pandemi ile daha etkin mücadele verebilecek, KKTC Cumhurbaşkanı ile Anavatan Türkiye’nin dış politikada elini güçlendirecek güce sahip bir çoğunluk hükümetinin oluşumunu, acil ihtiyaç olarak görüyoruz.”