  • BIST 1.333
  • Altın 460,834
  • Dolar 7,8961
  • Euro 9,4042
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 6 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

MEMUR-SEN 18 yaşında

» »
Manga, Memur-Sen’in siyasi hırs ve ihtiraslarını KKTC Devleti ve halkının çıkarları ve geleceğinin önünde gören siyasileri asla affetmeyeceğini de belirtti.
MEMUR-SEN 18 yaşında

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Yönetim Kurulu, Memur-Sen’in 18. Kuruluş etkinlikleri çerçevesinde bugün saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na, saat 09.30’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarına ve saat 10.00’da ise Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki mezarına çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu.

Memur Sen Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, 2021 Bütçesini, KKTC Meclisine havale edecek bir hükümetin olmadığı, pandeminin endişe verici boyutlara ulaştığı, tüm kesimlerin sorunlarla boğuşup çözüm beklediği bir ortamda hükümet sorununu çözememenin tüm siyasilerin kabul edilemez ayıbı olduğunu kaydetti. 

Manga, Memur-Sen’in siyasi hırs ve ihtiraslarını KKTC Devleti ve halkının çıkarları ve geleceğinin önünde gören siyasileri asla affetmeyeceğini de belirtti.

Manga şöyle devam etti:

“Her statüde çalışanlarımızın ve emeklilerimizin kazanılmış haklarının ve alım güçlerinin korunması, geleceklerinin güvence altına alınması mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Memur-Sen olarak, öncelikle 2021bütçesini KKTC Meclisi’ne sunacak, seçim yasasında yüzde 10 barajını getirebilecek, pandemi ile daha etkin mücadele verebilecek, KKTC Cumhurbaşkanı ile Anavatan Türkiye’nin dış politikada elini güçlendirecek güce sahip bir çoğunluk hükümetinin oluşumunu, acil ihtiyaç olarak görüyoruz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Parti Meclisi bu akşam toplanıyor26 Kasım 2020 Perşembe 13:09
  • KTSO, 2021 Bütçesinde Üretim Girdi Maliyetlerinde Destek İstedi26 Kasım 2020 Perşembe 12:47
  • Can kayıpları 97'ye yükseldi26 Kasım 2020 Perşembe 12:30
  • En Çok Yağış 26 Kg İle Gazimağusa’ya Düştü26 Kasım 2020 Perşembe 12:23
  • TDP Parti Meclisi toplandı: TDP elini taşın altına koymaya hazır26 Kasım 2020 Perşembe 12:22
  • Kıbrıs Uzay Araştırma Ve Gözlem Enstitüsü Kuruldu26 Kasım 2020 Perşembe 12:19
  • Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Danışma Kurulu Gerçekleştirildi26 Kasım 2020 Perşembe 12:13
  • Kağan Yüncü Hayatını Kaybetti26 Kasım 2020 Perşembe 12:07
  • Lefkoşa Sokakları Haykırdı: Yoksullaşmaya,Muhafazakarlaştırmaya ve Şiddete GEÇİT YOK!26 Kasım 2020 Perşembe 11:59
  • YDP:Ercan Havaalanının Adının Değiştirilmesi Düşünülemez26 Kasım 2020 Perşembe 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti