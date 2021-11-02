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Memur-Sen, 2022 Bütçesinin Meclis’ten geçirilmesi ve erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini belirtti

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Manga tarafından yapılan yazılı açıklamada, dövizin yükselişine bağlı olarak TL’nin değer kaybı ve akaryakıt, gaz ve temel gıdadaki fahiş fiyat artışlarının halkın alım gücünü sıfırladığı kaydedildi.
Memur-Sen, 2022 Bütçesinin Meclis’ten geçirilmesi ve erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini belirtti

Kıbrıs Türk Memur Sendikası Başkanı Akın Manga, zamların ve TL’nin değer kaybının halkın dayanma gücünü aştığını savunarak, 2022 Bütçesinin Meclis’ten geçirilmesi ve erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Manga tarafından yapılan yazılı açıklamada, dövizin yükselişine bağlı olarak TL’nin değer kaybı ve akaryakıt, gaz ve temel gıdadaki fahiş fiyat artışlarının halkın alım gücünü sıfırladığı kaydedildi.

Erken seçim hükümetini 3 temel görevin beklediğini kaydeden Manga, 2022 Mali Yılı Bütçesinin, Meclis’te yasalaşması ardından erken seçim tarihinin belirlenmesi ve halkın alım gücünü yükseltecek ve günlük yaşamı kolaylaştıracak acil önlemleri hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Manga, şöyle devam etti:

“Çünkü 2021 bütçesinin yarısını kullanma yetkisiyle, emekli ve çalışanın maaşları bile ödenemeyecektir. (01/01/2021-30/09/2021) 9 aylık enflasyon oranı yüzde 18.18’dir. Ekim- Aralık 3 aylık dönemde oluşması muhtemel enflasyon oranıyla, 2021 yılında oluşacak HP oranı yüzde 25-30 oranını bulacaktır. Bu gerekçe ile 2022 bütçesi Meclis’ten geçirilmez ise, 1/12 2021 bütçesi oranıyla çalışan ve emekliler, Ocak 2022 maaşlarını artışsız almak zorunda kalacaklardır. Böyle bir durumda sosyal patlamalar ve kaos yaşanacaktır.”

Manga, Meclis’te temsil edilen tüm siyasi partilere, hem yeni hükümetin oluşumunda, hem de Meclis’te alınması gerekli kararlarda sorumluluk düştüğünü belirtti.

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