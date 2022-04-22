Memur Sen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur Sen), Kıbrıs Türk Halkının Türk İstiklal Savaşı’nı örnek aldığını, var oluş mücadelesini zaferle sonuçlandırdığını ve sonuçta KKTC Devleti’ni kurmuş bir halk olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur Sen), Kıbrıs Türk Halkının Türk İstiklal Savaşı’nı örnek aldığını, var oluş mücadelesini zaferle sonuçlandırdığını ve sonuçta KKTC Devleti’ni kurmuş bir halk olduğunu kaydetti.

Memur Sen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. Yıldönümü’nü, Türk ulusu olarak gurur ve onurla kutluyoruz. Egemenlik, bir halkın vatan toprağında varoluşunun teminatıdır” dedi.