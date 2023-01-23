Memur-Sen, 93 kadro için Maliye Bakanlığı'ndan yetki alındığını açıkladı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), kamuda ihtiyaç duyulan kitabet hizmetlerinde 93 kadronun doldurulması için Maliye Bakanlığı'ndan yetki alındığını duyurdu.
Memur-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, Memur-Sen Başkanı Akın Manga’nın girişimleri sonucunda kamuda ihtiyaç duyulan kitabet hizmetleri için, 93 adet 4. derece katip yardımcı kadrosunun doldurulması amacıyla Maliye Bakanlığı'ndan yetki alındığı belirtilerek, “Başbakanlığın Kamu Hizmeti Komisyonu'na yetki yazısını ulaştırması ile birlikte, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun adayları sözlü mülakata çağırması beklenmektedir.” denildi.
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